Ten aktor już nie zagra w "Szybkich i wściekłych"! Co na to fani?

Jedna z gwiazd ostatnich filmów z serii "Szybcy i wściekli" nie zagra w żadnej kolejnej części!

Filmy z serii "Szybcy i wściekli" dość szybko przemieniły się z historii o nielegalnych wyścigach, szybkich samochodach i rodzinie w pełnokrwiste hollywoodzkie filmy akcji, w których logika i prawa fizyki często ustępują miejsca rozrywce i szukaniu co raz to bardziej widowiskowych ujęć. W ciągu ostatnich lat przynosiły one ogromne zyski z box office i, mimo mieszanych opinii, wciąż cieszyły się popularnością.

Duża była w tym zasługa stale powiększającej się obsady i obecności kolejnych gwiazd światowego kina w nowych filmach. Możemy tutaj wymienić choćby Charlize Theron, Luke'a Evansa, Hellen Mirren, czy Jasona Stathama. Pierwszym z wielkich nazwisk, które pojawiły się w napisach końcowych był jednak Dwayne Johnson. Do obsady dołączył przy okazji kręcenia "Szybkich i wściekłych 5" w 2011 roku i wystąpił w czterech kolejnych produkcjach, wliczając w to spin-off oryginalnej sagi.

Zobacz również:

Aktora zabrakło jednak w obsadzie ostatniego filmu, który na ekranach kin pojawił się w tym roku. Jaki był tego powód? Przede wszystkim był to brak zrozumienia i trudne relacje z główną gwiazdą serii, czyli Vinem Dieselem. Obaj aktorzy wspominali o dość szorstkiej relacji, jaka ich łączyła. Przez miesiące aktorzy nie szczędzili sobie także słów krytyki.

Wszystko wskazuje na to, że Dwayne Johnson skończył już swój związek z franczyzą na dobre. Jeszcze w wakacje dość jasno miał wyrazić swoją opinię szefostwu studia, jednak fani serii po cichu liczyli, że niedawne wypowiedzi Vina Diesela zmienią jego decyzję. Odtwórca roli Dominica Torreto prosił Johnsona, aby ten powrócił do sagi i zagrał w ostatnim filmie, który ma być jej zwieńczeniem. W niedawnym wywiadzie, udzielonym CNN Johnson po raz kolejny powiedział, że do franczyzy nie powróci oraz że taką informację przekazał drugiemu z aktorów jeszcze w czerwcu.

Dziesiąty film z sagi "Szybcy i wściekli" ma pojawić się w kinach w 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana.

Zobacz także: Marvel i DC - którzy aktorzy wystąpili w adaptacjach komiksów obu wydawnictw?