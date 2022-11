Ten funkcjonalny sprzęt znanej marki kupisz dziś z prawie 50-procentowym rabatem! Takie okazje powinny być na Cyber Monday

Cyber Monday to jedyny taki poniedziałek w roku. Internet aż kipi od atrakcyjnych promocji i rabatów. Wśród najciekawszych ofert zdarzają się prawdziwe perełki, jak to urządzenie znanej marki tańsze o prawie 50%.

Aż 48% – tyle wynosi rabat na funkcjonalny blender kielichowy marki Russell Hobbs, który możemy upolować dziś na platformie sprzedażowej Amazon. Cena jest oczywiście promocją związaną z Cyber Monday. Wśród promocyjnych ofert na elektronikę skrywają się więc prawdziwe perełki cenowe.

Blender kielichowy Russell Hobbs 23821-56

Ten funkcjonalny mikser ma silnik pracujący na aż 22 400 obrotach na minutę. Co istotne, został wyposażony w pojemnik, który jest nie tylko kielichem blendera, ale i kubkiem, w którym koktajl można zabrać wszędzie ze sobą. Jest on przeznaczony do mycia w zmywarce.

Zobacz również:

Funkcje i parametry:

Wymiary produktu: ‎22,2 x 27,5 x 38,5 cm; 3,95 kg

Pojemność: 1,5l

Pojemność (objętość): ‎1.5l

Moc (W): 600 W

Napięcie: ‎240 W

Materiał: ‎Tworzywo sztuczne, Szkło

Automatyczne wyłączanie: Nie

Liczba prędkości: 2

Funkcje specjalne: ‎Funkcja impulsu/kruszenia lodu, wyjmowany, 4-skrzydłowy nóż ze stali nierdzewnej – do mikserów stojących i smoothie, mechanizm bezpieczeństwa na podstawie, wszystkie części, które wchodzą w kontakt z żywnością, nie zawierają BPA

Cena: 279 zł – 145,60 zł – kupisz tutaj

Polecamy też: Black Friday na Amazon: wybrałam najciekawsze oferty na sprzęt AGD