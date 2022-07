Ten interaktywny ekspres potrafi o wiele więcej, niż się spodziewasz. Takich kaw na co dzień nie pijesz

Saeco prezentuje najnowszy ekspres do kawy – GranAroma Deluxe. To wyjątkowe urządzenie wyposażono w nietypowe funkcje.

Spis treści

Na rynku automatycznych ekspresów ciśnieniowych od pewnego czasu obserwujemy coraz ciekawsze rozwiązania. Producenci oferują nowoczesne, wyjątkowe funkcje – wszystko po to, by uzyskać jak najlepszą kawę w jak najprostszy sposób. Taki zamiar przyświecał też zapewne marce Saeco, która zaprezentowała najnowszy model ekspresu ciśnieniowego – GranAroma Deluxe. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Ekspres sam łączy się z siecią

To, co rzuca się w oczy najbardziej, to oczywiście możliwość połączenia z siecią za pomocą Wi-Fi. Taką funkcję ma już wiele modeli ekspresów, jednak zwykle wymagają one sterowania przy pomocy aplikacji, którą należy pobrać np. na swojego smartfona. Tymczasem tutaj cała obsługa odbywa się z poziomu samego ekspresu, za pomocą interaktywnego ekranu. Co zyskujemy dzięki temu? Przede wszystkim możliwość poszerzania bazy przepisów o nowe receptury na wyjątkowe napoje kawowe. Dostępne są też różne rozszerzenia oraz aktualizacje oprogramowania.

Zobacz również:

Istotnym atutem tego urządzenia jest więc kolorowy wyświetlacz. Poinformuje on o statusie urządzenia, a także zakomunikuje o potrzebie czyszczenia, aktualnym poziomie wody czy też o konieczności wymiany filtra AquaClean.

Ulubiona kawa w zasięgu ręki

Użytkownik ma do wyboru aż 18 różnych napojów. Do dyspozycji są 3 profile smakowe, które znajdziemy pod przyciskiem funkcji CoffeeMaestro: Delicato, Intenso oraz Forte. Po wskazaniu jednego z nich, urządzenie automatycznie dostosowuje sposób parzenia – moc, ilość kawy i czas wstępnego zamoczenia.

Producent zadbał też o użytkowników, którzy lubią dostosowywać każdy przepis do własnych preferencji. Mowa tu o funkcji CoffeeEqualizer Touch. Pozwala ona na dostosowanie grubości mlecznej pianki, mocy kawy, a nawet jej temperatury – tak, by produkt końcowy spełniał wszystkie oczekiwania. Wystarczy zrobić to raz i zapisać pod jednym z sześciu profili, by kolejnym razem cieszyć się idealnym napojem za naciśnięciem niemal jednego przycisku.

Producent zadbał o detale

Tym, co warto docenić w Saeco GranAroma Deluxe, są niewątpliwie funkcje dodatkowe, jak np. możliwość zaparzenia dwóch kaw jednocześnie – co ważne, a nie zawsze oczywiste, również kaw mlecznych. Oprócz tego, mamy tu technologię HyggieSteam, która pomaga utrzymać ekspres w czystości. Producent deklaruje, że dzięki HyggieSteam z systemu spieniania mleka znika 99,9% mikroorganizmów.

Ekspres wyposażono w, typowy dla linii GranAroma, system spieniania mleka oparty na wężyku pobierającym mleko z dołączonego pojemnika. Zastosowana w nim technologia LattePerfetto ma dbać o perfekcyjną, gęstą piankę. Koneserzy kawy z pewnością docenią też młynek ceramiczny z 12-stopniową regulacją. Pojemnik na ziarna kawy pomieści ich aż 300 g.

Saeco GranAroma Deluxe to ekspres, który ma szansę spełnić twoje oczekiwania. Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się, jaki ekspres ciśnieniowy wybrać, z pewnością w podjęciu decyzji pomoże ci ten poradnik: Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć