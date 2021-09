Ten kabel Lightning ukradnie wszystkie Twoje dane z iPhone'a!

Kabel idealnie udający oryginalny przewód firm Apple w praktyce może wykraść dane z Twojego iPhone'a.

Do sieci trafiły niepokojące informacje. Okazuje się bowiem, że hakerzy stworzyli kabel do kradzieży danych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wygląda on jak klasyczny przewód firmy Apple dostarczany do wszystkich urządzeń posiadających na swoim pokładzie złącze Lightning.

Oryginalny kabel firmy Apple Źródło: apple.com

Zmodyfikowany kabel po podłączeniu do urządzenia firmy Apple pomaga hakerom zainstalować złośliwe oprogramowanie na urządzeniu. Cały proces pozwala obejść zabezpieczenia systemów operacyjnych iOS i iPadOS.

Zobacz również:

Portal Motherboard opisał niedawno jak działa produkt sprzedawany przez firmę Hak5. Kabel OMG wygląda niemalże identycznie jak oryginalny przewód firmy Apple. Na pierwszy rzut oka przewody są nie do rozróżnienia. Do wyboru mamy dwa modele - z końcówkami USB Typu C oraz USB Typu A. W środku znajduje się dodatkowy mikroukład, który pozwala na wykradanie danych lub instalowanie złośliwego oprogramowania na MacBookach, iPadach oraz iPhone'ach.

Po raz pierwszy o istnieniu przewodu dowiedzieliśmy się w 2019 roku podczas konferencji cybernetycznej DEFCON.

Kabel OMG po podłączeniu do urządzenia tworzy hotspot Wi-Fi. Po podłączeniu do niego urządzenia klienckiego możliwe jest zgrywanie danych i rejestrowanie aktywności na urządzeniu firmy Apple. Keylogger pozwala przechwycić aż 650 tysięcy naciśnięć klawiszy.

Na YouTube znajdziemy filmik Davida Bombala, w którym dokładnie wyjanśniono funkcjonalności przewodu OMG.

Na szczęście atak może zostać przeprowadzony jedynie po podmienieniu kabla. Oznacza to, że raczej możemy spać spokojnie.

Wyżej wymieniona sytuacja udowadnia jednak, że warto zachować ostrożność podczas podłączania swoich urządzeń do kabli dostępnych w miejscach publicznych. Pamiętaj - nie podłączaj swojego telefonu do kabli USB znajdujących się w publicznych ładowarkach.