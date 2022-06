Ten klimatyzator potrafi o wiele więcej, niż myślisz. Tym razem producent zaszalał!

Firma 4cv, będąca polskim dystrybutorem hiszpańskiej marki sprzętu AGD Cecotec, prezentuje najnowszy klimatyzator ForceClima 9050. Przyglądamy się jego funkcjom i sprawdzamy, czy warto go kupić.

Najnowszy klimatyzator marki Cecotec – ForceClima 9050 – jest urządzeniem posiadającym 3 różne funkcje: chłodzenia, wentylacji oraz osuszania. Jednak to nie koniec jego możliwości – użytkownik może bowiem dostosowywać także prędkość – do wyboru są dwa tryby. Ważnym atutem jest tryb nocny, w którym klimatyzator automatycznie zmniejsza zużycie energii, a to pozwala na korzystanie z niego także podczas odpoczynku. Jednak urządzenie charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej na poziomie A, co świadczy o dużej wydajności przy niewielkim zużyciu energii w każdym z trybów.

Fot. Cecotec Fot. Cecotec

Klimatyzator do 25 mkw

Klimatyzator Cecotec ForeClima 9050 poradzi sobie ze schładzaniem powietrza na powierzchni do 25 mkw. Wydajność chłodzenia w przypadku tego modelu wynosi 9000 BTU, co odpowiada mocy ok. 2,64 kW. Dodatkowo, producent zadbał o duży przepływ powietrza do nawet 350 m sześc. na godzinę. To, co w tym klimatyzatorze wydaje się być najciekawsze, to możliwość zaprogramowania harmonogramu jego pracy na całą dobę. Sama obsługa możliwa jest nie tylko za pomocą przycisków, ale także pilotem. Umożliwia on regulację ustawień temperatury oraz prędkości pracy wentylatora, ale też ustawienie timera i zdalne włączanie oraz wyłączanie klimatyzatora.

Fot. Cecotec Fot. Cecotec

Urządzenie wyposażono też we wskaźnik napełnienia, który ostrzega, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Producent zapewnia też, że dostęp do filtrów oraz ich okresowa wymiana są łatwe i bezproblemowe. Nie zapomniano nawet o obrotowych kółkach i ergonomicznych uchwytach, które mają ułatwiać przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami.

Klimatyzacja – czy jest ekologiczna?

Producent w tym modelu zadbał nie tylko o komfort użytkowania, ale też o wpływ, jaki klimatyzator będzie mieć na środowiska. W urządzeniu wykorzystano gaz chłodniczy R290, który jest przyjazny dla ekosystemu. Ciekawostką jest też zastosowany w tym modelu system SaveWater, który sprawia, że woda wykorzystywana w klimatyzatorze odparowuje i zostaje ponownie wykorzystana.

