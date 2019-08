Ten komputer pozwala wyróżnić się z tłumu – a teraz kosztuje jeszcze mniej!

Dla miłośników nowych technologii już samo zestawienie słów: „Surface” oraz „promocja” może zelektryzować i wzbudzić zainteresowanie. A jest sens wyciągać portfel, ponieważ na wybranych konfiguracjach komputerów sygnowanych logo Microsoft można zaoszczędzić nawet 1140 zł. Powód? Pierwszy dzwonek w szkole to również pierwsze promocje na Surface w sklepie Microsoft. W portfolio komputerów z rodziny Surface bez wątpienia znajdą się takie urządzenia, z których skorzystają uczniowie oraz studenci. To właśnie z myślą o nich Sklep Microsoft przygotował specjalną ofertę promocyjną.

Spis treści

Rok szkolny zbliża się nieubłaganie. Już 1 września uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Koniec wakacji to idealny moment na zakup komputera, który dzielnie będzie służył zarówno do nauki, jak i rozrywki. W tym roku specjalną promocję dla uczniów przygotował Microsoft. Autorskie urządzenia z cenionej przez dziennikarzy serii Surface dostępne są w cenach niższych nawet o 1140 zł.

Surface to zróżnicowana pod kątem wydajności i zastosowań seria komputerów, które łączą przynajmniej trzy kwestie: po pierwsze - unikalny design, którego nie da się pomylić z żadnym innym, po drugie - fenomenalny ekran dotykowy, po trzecie - Windows 10 na pokładzie. W skład pełnego portfolio Surface wchodzą zarówno rozwiązania zaprojektowane z myślą o pracy mobilnej, czyli Surface Go i Surface Pro 6, jak również komputery dla bardziej wymagających, jak choćby Surface Book 2 czy Surface Laptop 2, a na urządzeniu dla kreatywnych, czyli Surface Studio 2, multimedialnym kombajnie typu all-in-one skończywszy.

Pierwsze urządzenie z serii Microsoft Surface pojawiło się na rynku w 2012 roku, ale do Polski urządzenia Microsoft trafiły 3 lata później. Flagowym sprzętem z rodziny Surface jest bez wątpienia Surface Pro 6 - mobilny i wydajny komputer, który z biegiem czasu urósł do rangi urządzenia kultowego, które wyznaczyło nowe trendy w branży technologicznej. Sprawiło ono, że Microsoft z roli technologicznego obserwatora wskoczył do pierwszej ligi firm wyznaczających trendy. To właśnie najnowszy Surface Pro 6 jest tym urządzeniem, na które swoją uwagę powinni zwrócić studenci oraz uczniowie.

Surface Pro 6 - idealny komputer dla ucznia

Surface Pro 6 to urządzenie hybrydowe 2 w 1, które idealnie łączy cechy laptopa oraz tabletu. Microsoft znalazł świetny kompromis pomiędzy tymi urządzeniami, a Surface Pro od lat wyznacza standardy rynkowe i nie posiada realnej konkurencji.

Surface Pro 6 to tak naprawdę wydajny laptop wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Core i5 lub i7 ósmej generacji, co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz szybkie nośniki SSD. Wszystko to zamknięto w obudowie tabletu. Dodatkowo urządzenie oferuje 12,3 calowy ekran PixelSense o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli z obsługą 10 punktów dotyku oraz pióro Surface Pen. Nie można zapominać również o tym, że komputer chłodzony jest pasywnie, dzięki czemu pracuje bezszelestnie. Brak ruchomych elementów w środku zwiększa również odporność urządzenia na uszkodzenia podczas przenoszenia.

Nawet podstawowa konfiguracja zapewnia parametry, które w zupełności wystarczą zarówno do ciężkiej nauki, jak i tworzenia prezentacji oraz konspektów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać Surface Pro 6 do oglądania filmów w 4K i zabawy z ekranem dotykowym w połączeniu dedykowanymi aplikacjami graficznymi, które świetnie współpracują z piórem Surface Pen. Podczas oglądania filmów i rozrywki uczniowie docenią głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Audio Premium, które umieszczone zostały obok ekranu.

Użytkownicy z pewnością docenią również niewielką wagę Surface'a Pro. Urządzenie waży zaledwie 775 gram. Wydajniejsza wersja z procesorem Intel Core i7 jest zaledwie 17 gram cięższa.

Surface Pro 6 posiada również na swoim wyposażeniu dwa aparaty. Z tyłu umieszczono 8 MP kamerę umożliwiającą nagrywanie w rozdzielczości Full HD. Nad ekranem umieszczono 5 MP matrycę, która posiada certyfikat Skype HD oraz jest częścią systemu Windows Hello. Surface Pro 6 w przeciwieństwie do innych konstrukcji z Windowsem umożliwia odblokowywanie za pomocą skanowania twarzy. Rozwiązanie to działa rewelacyjnie i jest bardzo wygodne.

Microsoft sprzedaje Surface Pro 6 jako urządzenie hybrydowe z szeregiem akcesoriów. Zdecydowanie polecamy zakupić urządzenie razem z klawiaturą Type Cover, która zamienia Surface Pro 6 w pełnoprawnego laptopa. Dokupić można również dedykowane pióro Surface Pen, który wykrywa stopień nacisku oraz jest przyczepiany magnetycznie do obudowy urządzenia. Spodoba się on uczniom, którzy lubią notować odręcznie na zajęciach, a także przyda się uzdolnionym graficznie dzieciom, które w pełni wykorzystają jego potencjał.

Najnowsza generacja pióra Surface Pen zadebiutowała w 2017 roku. Jego funkcjonalność jest zdecydowanie bardziej rozległa niż tylko spisywanie odręcznych notatek czy zastępowanie wskaźnika myszy. W rękach prawdziwych artystów cyfrowych, Surface Pen potrafi czynić cuda. Pióro posiada funkcje rozpoznawania kąta nachylenia końcówki względem ekranu komputera. Pozwala to między innymi na precyzyjne cieniowanie. Kolejnym ważnym elementem jest rozpoznawanie siły pisania. Najnowszy Surface Pen wykrywa aż 4096 stopnie nacisku.

Uczniowie i studenci docenią rozbudowaną funkcję przetwarzania pisma odręcznego na zapis cyfrowy oraz pełne wsparcie dla aplikacji z pakietu Office takich, jak Word, PowerPoin, OneNote czy Excel.

Surface Pro 6, jak na urządzenie hybrydowe przystało posiada również wytrzymała baterię, która pozwoli nawet na 13,5 godziny odtwarzania wideo. W przypadku konieczności naładowania akumulatorów można skorzystać z magnetycznej ładowarki, która umożliwia również podładowanie smartfona za pomocą wbudowanego portu USB Typu A. Może to być dodatkowy atut dla ucznia, który nie będzie musiał dłużej nosić dwóch ładowarek lub powerbanka. Ładowarka magnetyczna wyklucza również potencjalny upadek urządzenia po zaczepieniu się o przewód.

Mimo niewielkiej wagi Surface Pro 6 posiada na pokładzie komplet portów i modułów łączności. Microsoft wyposażył swoje urządzenie w gniazdo słuchawkowe, czytnik kart pamięci microSDXC oraz port Surface Connect i Type Cover. Uczniowie mogą bez problemu podłączać się do projektorów i zewnętrznych wyświetlaczy za pomocą złącza mini DisplayPort, które w łatwy sposób pozwala uzyskać gniazdo HDMI, VGA, DVI lub Display Port. USB 3.0 pozwoli szybko zgrywać pliki z pendrive'ów.

Z naszą pełną recenzją Surface Pro 6 można zapoznać się tutaj.

Świetny moment na zakup nowego Surface

Urządzenia z linii Surface dla uczniów, ich rodziców, studentów i nauczycieli oferowane są w cenie niższej nawet o 1140 zł. Optymalną konfiguracją dla uczniów oraz studentów będzie Surface Pro 6 wyposażony w procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB nośnik SSD z klawiaturą Type Cover oraz piórem Surface Pen. Wybrana przez nas konfiguracja jest tańsza o 249,98 zł. Na największą obniżkę można liczyć przy wyborze wydajnego laptopa 2 w 1 Surface Book 2.

Można również zapolować na jeszcze większe rabaty - w najbliższy weekend 23-25 sierpnia, wszystkie urządzenia Surface są tańsze o 15 procent.

Sprawdź promocje na urządzenia Microsoft Surface już dziś klikając w ten link.