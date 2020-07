Ten koncept pokazuje, jak zmarnowano potencjał widgetów w iPadOS 14

Po 13 latach od prezentacji pierwszej sesji systemu operacyjnego iOS, który początkowo nazywał nie iPhone OS, firma Apple zdecydowała się na implementację widgetów. W systemie iOS 14 pojawi się wiele nowych widgetów, które będziemy w stanie swobodnie przypinać do ekranu domowego. Rozwiązanie to ucieszyło wielu użytkowników, ale system ten budzi również wiele wątpliwości. Po pierwsze widgety na ekranie domowym wprowadzają sporo chaosu, a po drugie ich implementacja mogłaby być znacznie bardziej użyteczna.

To, jak mogłyby wyglądać widgety w iPadOS 14 pokazuje najnowszy koncept.

Niestety Apple nie zdecydowało się wprowadzić widgetów również na tablety iPad, które obecnie pracują pod kontrolą systemu iPadOS bazującego na iOS. To właśnie na większym ekranie widgety mogłyby być naprawdę użyteczne. Niestety Apple postanowiło inaczej i użytkownicy tabletów od Apple nie skorzystają z widgetów.

Szkoda, że gigant z Cupertino nie zaimplementował tego rozwiązania w iPadOS 14. To, jak mogłyby wyglądać widgety na iPadach idealnie obrazuje najnowszy projekt stworzony przez Parkera Ortolani.

Obecnie na iPadOS 14 użytkownicy mogą dodawać widżety tylko w określonym obszarze pierwszej strony ekranu głównego. Chociaż widgety te są takie same jak w iOS 14, nie można ich dodawać i komponować razem z ikonami aplikacji.

more detailed breakdowns of each major concept https://t.co/qYhV6MzZgG pic.twitter.com/YBf56EGIeC