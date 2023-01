Ten markowy robot sprzątający w Lidlu jest dziś najtańszy – sprawdziłam! Jeszcze nigdy nie był tak tani

Ten odkurzacz z funkcją mopowania tak tani jeszcze nie był. Porównałam ceny w różnych sklepach oraz sprawdziłam historię ofert tego robota. Co mi wyszło z tych poszukiwań? Oto efekt!

W ramach promocji „Produkt dnia” w internetowym sklepie Lidl markowy odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania jest dziś w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Postanowiłam sprawdzić, czy ta promocja to naprawdę okazja, czy może zwykła ściema? Oto wyniki moich poszukiwań!

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

Charakteryzuje go silna moc ssania – podczas odkurzania może to być do nawet 2300 Pa. Producent przekonuje, że dzięki temu urządzenie usunie kurz nawet z dywanów. Co ważne, użytkownik może tu liczyć na precyzyjne planowanie czyszczenia. Wszystko za sprawą technologii mapowania i nawigacji na bazie lasera – TrueMapping umożliwia skuteczne działanie robota. Zadbano też o funkcję wykrywania przeszkód oraz o ochronę przed upadkiem z wysokości.

Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji. To wygodne rozwiązanie pozwala na sprzątanie podłóg z dowolnego miejsca na świecie. Odkurzacz jest zgodny z systemem Smart Home.

Dużym atutem tego odkurzacza jest oczywiście technologia mopowania OZMO. To właśnie ta funkcja umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie podłogi.

Parametry:

poziom hałasu: ok. 67 dB

czas ładowania: ok. 4 godz.

bateria: litowo-jonowa, 3200 mAh

maks. czas pracy: ok. 110 min.

pojemność pojemnika na kurz: 420 ml

pojemność zbiornika na wodę: 240 ml

maks. wysokość progu drzwi: ok. 2 cm

Robota Ecovacs DEEBOT N8 w Lidlu kupimy dziś za zaledwie 999 zł. Jak wynika z moich poszukiwań, to obecnie najniższa cena tego modelu na rynku. Co więcej, odkurzacz ten jeszcze nigdy nie był tak tani. Poniżej prezentuję wyniki wyszukiwania robota Ecovacs DEEBOT N8 na Ceneo – takie promocje, jak ta dzisiejsza w Lidlu naprawdę lubię!

