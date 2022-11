Ten markowy sprzęt kupisz w Lidlu za mniej niż półtorej stówki – nadchodzi Black Friday! [23.11.2022]

Niska cena, stylowy design i wysoka funkcjonalność – oto urządzenie z Lidla, które naprawdę warto kupić przy okazji Black Friday. Jednak trzeba będzie na nie zapolować, bo pojawi się wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Lidl zaszalał i z okazji Black Friday przecenił sporo przydatnych sprzętów AGD. Wśród nich znalazło się nawet żelazko parowe marki Russell Hobbs. Sprzęty tego producenta cechuje stylowy, dopracowany design oraz wysoka jakość. To urządzenie jest dodatkowo naprawdę tanie. Naszym zdaniem to propozycja godna uwagi – jeśli zamierzasz właśnie wymienić swoje żelazko na nowe, tegoroczny Black Friday może być najlepszą okazją na zakup takiego sprzętu. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tego urządzenia.

Uwaga! Żelazko Russell Hobbs będzie dostępne wyłącznie w sklepach stacjonarnych! Nie jest dostępne w sklepie internetowym.

Zobacz również:

Żelazko parowe Russell Hobbs Power Steam Ultra 20630-56 3100 W

To żelazko parowe zostało wyposażone w ceramiczną, wyprofilowaną stopę. Dodatkowo, zadbano o wbudowany czujnik ruchu, który ma zapobiegać przypaleniom i innym nieszczęśliwym wypadkom – nieużywane żelazko wyłącza się automatycznie. Urządzenie ma wysoką moc, dzięki czemu szybko osiąga pożądaną temperaturę. Dzięki funkcji Anti-Scale w żelazku nie osadza się kamień, a jeśli jest to konieczne, urządzenie ma też funkcję samooczyszczania. Ważnym atutem są też silne wyrzuty pary – aż 210 g/min. To właśnie one mają być gwarancją sprawnego prasowania.

Cena w Lidlu: zaledwie 129 zł zamiast 179 zł – jest to cena obowiązująca od piątku, 25 listopada 2022 r. (Black Friday) do poniedziałku, 28 listopada 2022 r. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Polecamy też: Grzejnik znanej marki pojawił się w Lidlu. Tani, a dobry?