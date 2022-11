Ten model robota sprząta, myje i sam po sobie sprząta! Takiego sprzętu potrzebuje każdy gospodarz

Roboty sprzątające zrewolucjonizowały sprzątanie, a równocześnie udowodniły, że można zachować czystość bez większej ingerencji człowieka. Chroniczny brak czasu nie jest już przeszkodą, abyśmy wracali do wysprzątanego domu! Jeden z najnowszych modeli odkurzaczy automatycznych może nawet sam się oczyścić Sprawdź, co jeszcze potrafi!

Spis treści

Redroad G10 - nowoczesny sprzęt w Twoim domu

Zachowanie czystego domu pozbawionego zanieczyszczeń i kurzu bez ingerencji gospodarza? Tak, to brzmi nieprawdopodobnie, ale technologia udowadnia, że jest to możliwe! Redbroad G10 zamiata, mopuje i myje. Jeden sprzęt spełnia dwie funkcję, a jednocześnie pozbawia nas zabrudzonych mopów, nieprzyjemnego zapachu, wykręcania oraz szpecących wiader. To jednak nie wszystko, ponieważ największą innowacją jest automatyczne oczyszczenie nakładek oraz ich wysuszenie.

Aby sprzątanie było znacznie najskuteczniejsze, a na powierzchniach nie rozprzestrzeniały się zanieczyszczenia, producent umożliwił oczyszczanie końcówki mopującej w trakcie pracy. Gdy obszar mopowania osiągnie 10 m2, robot zostanie skierowany do stacji bazowej i automatycznie wyczyści nakładkę. Następnie powróci do miejsca pracy i zajmie się mopowaniem dalszej przestrzeni. Cały proces jest możliwy m.in. dzięki poborowi wody elektrolitycznej w celach sterylizacji (bez obaw o wspomniany nieprzyjemny zapach oraz zarazki).

Redbroad G10 - co odpowiada za skuteczność sprzątania?

Decydując się na robota sprzątającego, warto poznać parametry, które będą świadczyć o jego efektywności oraz skuteczności. W przypadku Redbroad G10, nie powinniśmy mieć obaw o możliwe szkody, ponieważ dzięki systemowi laserowej nawigacji LDS 4.0, robot ma za zadanie omijać wszelkie przeszkody w postaci mebli i mniejszych przedmiotów. Wpływa to nie tylko na zmniejszenie szansy na kolizję, ale również uniemożliwienie ewentualnego zamoczenia dywanów. Gdy mowa o parametrach, naszą uwagę zwrócił również wydajny akumulator o pojemności aż 5200 mAh. Jak podkreśla producent, przy wysokiej mocy ssania (2800 Pa) oraz wibracjach ultradźwiękowych sięgających 3000/min, jeden cykl pozwoli na wysprzątanie nawet 180 m2. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, dostępne jest sterowanie za pomocą mobilnej aplikacji. Z jej pomocą, sprzątanie może odbywać się nawet pod naszą nieobecność.

Redbroad G10 - cena i dostępność

Robot sprzątający jest obecnie w sprzedaży ze specjalną zniżką na Black Friday! Wystarczy, że podczas finalizacji zakupu użyjesz kodu: bw2022 a cena zostanie obniżona z 2689 zł na 2399 zł. Uwaga, promocja obowiązuje wyłącznie w okresie 21.11 - 24.11. Robota szukaj pod tym linkiem.

