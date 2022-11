Ten nawilżacz powietrza znanej marki kupisz teraz za niecałe cztery stówki na Amazon! Taniej nie będzie

Promocje z okazji Black Friday Week w Amazon trwają tylko dzisiaj do końca dnia, warto więc skorzystać z aktualnych przecen. W niższej cenie pojawił się na przykład popularny nawilżacz powietrza.

Czarnopiątkowe promocje to idealny moment, aby wyposażyć się w sprzęty, nad którymi już dawno się zastanawialiśmy. Szczególnie, jeśli są one przecenione i kosztują znacznie mniej niż zwykle. Wśród ofert Amazon znaleźliśmy całkiem ciekawą promocję na nawilżacz powietrza Philips Seria 2000 (HU2716/10), który kosztuje 381 zł - jego cena regularna to 469 zł. Dlatego jeśli planowaliście zakup nawilżacza jest ku temu najlepsza okazja. Tym bardziej, że urządzenie cieszy się pozytywnymi ocenami.

Oczyszczacz powietrza Philips HU2716/10

To nawilżacz ewaporacyjny wyposażony w technologię NanoCloud, która umożliwia nawilżanie powietrza z wykorzystaniem naturalnego procesu parowania. Urządzenie posiada wbudowany czujnik, który monitoruje wilgotność powietrza, zapewniają jego stałe nawilżanie, w zależności od potrzeb. Użytkownik może wybrać także indywidualny poziom - 40%, 50% lub 60%. Jak podkreśla producent, sprzęt najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach do 32 m² (nawilżanie do 200 ml/h). W urządzeniu zastosowano zaawansowany system nawilżania. Najpierw suche powietrze zasysane jest do wnętrza nawilżacza, gdzie cząsteczki wody parują z nasiąkniętego wodą filtra nawilżającego. Następnie nawilżone powietrze przechodzi przez wentylator, który rozbija je na jeszcze drobniejsze cząstki, tworząc niewidoczną mgiełkę. Na koniec, odpowiednio nawilżone powietrze jest wydmuchiwane i równomiernie rozprowadzane.

Specyfikacja:

Rodzaj nawilżania: Ewaporacyjne

Max powierzchnia pomieszczenia: 32 m²

Moc: 17 W

Poziom hałasu: 34 dB

Wydajność: 200 g/h

Wymienny filtr: tak

Funkcje: higrostat, regulacja poziomu wilgotności, wkład filtrujący wodę, wyświetlacz

Regulacja poziomu wilgotności: tak

Ilość stopni nawilżania: 3

Wyświetlacz: tak

Funkcje dodatkowe: Tryb Auto, Tryb nocny

Pojemność zbiornika na wodę: 2 l

Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączanie

Jeśli interesuje Was zakup w promocyjnej cenie przejdźcie do sklepu.

