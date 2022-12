Ten nietypowy telefon komórkowy znanej marki może być świetnym prezentem gwiazdkowym dla niejednego faceta! Jest dostępny w Biedronce [20.12.2022]

Na wirtualnych półkach popularnego dyskontu wylądował telefon komórkowy. Wygląda… nietypowo. Okazuje się, że to sprzęt do zadań specjalnych. Może kupisz go komuś bliskiemu pod choinkę?

Internetowy sklep Biedronka Home ma coś dla tych, którzy tęsknią za wytrzymałością Nokii 3310. Nowość w ofercie – telefon komórkowy. Wygląda na tyle nietypowo, że może budzić zdziwienie. Okazuje się, że jest to sprzęt do zadań specjalnych, odporny na pył, a nawet zachlapania. Potwierdza to stosowny certyfikat. Jakie funkcje i parametry ma to urządzenie? Sprawdzamy!

Uwaga! O tanim smartfonie dostępnym w Biedronce pisaliśmy również pod tym linkiem.

Zobacz również:

HAMMER telefon komórkowy Echo, odporny na zachlapania i pył, 2,4”

Na stronie Biedronki znajdziemy taką informację:

HAMMER CROSS to telefon komórkowy z wyświetlaczem 2,4’’, który ma wzmocnioną obudowę. Jego odporność potwierdza certyfikat IP68, co oznacza, że telefon jest bardziej odporny na zachlapania i pył. Wyróżnia go wyjątkowa stylistyka oraz potężny akumulator 2000 mAh. Oferuje aparat fotograficzny VGA, DualSIM, Bluetooth i latarkę.

Parametry:

Kolor: czarny (wersje kolorystyczne detali: czarny / srebrny / pomarańczowy)

Wymiary: 133,50 x 58,00 x 18,00 mm

Sposób użycia: jak dla zwykłych telefonów komórkowych

Waga: 0.156 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: telefon, adapter ładowarki, przewód do ładowania, kluczyk do klapki od baterii, bateria

Rodzaj wyświetlacza: TFT

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 2.4", 240 x 320 px, 167 ppi

Pojemność baterii: 2000 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: tak

Wodoodporny: Tak

Certyfikaty: IP68

Ten telefon komórkowy jest w Biedronce dostępny w cenie 169 zł zamiast 189 zł. Znajdziesz go pod tym linkiem.

Warto zwrócić też uwagę na:

TCL smartfon 30+, niebieski – klik

TCL smartfon 30+, czarny – klik

SETTY słuchawka Bluetooth Multipoint, czarna, BT 5.0 – klik

Warto sprawdzić też: Biedronka Home – sklep online: funkcjonalne urządzenia i gadżety w niskich cenach. Przegląd oferty