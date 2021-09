Ten nowy ekologiczny materiał może być alternatywą dla betonu!

Zobacz, jak wygląda tańsza i przyjzna środowisku alternatywa dla betonu i co można z niej zrobić.

Każdego roku ponad 7 milionów ton muszli morskich jest wyrzucanych przez przemysł morski na wysypiska śmieci. Muszle nie są biodegradowalne i mają bardzo wysokie koszty utylizacji, co szkodzi środowisku. Ale innowacyjne laboratorium materiałowe o nazwie Newtab-22 stworzyło Sea Stone (pol. Kamień Morski) - naturalny produkt wykonany z odpadów muszli, które zostały odzyskane z przemysłu owoców morza i akwakultury. Jest to zrównoważona alternatywa dla stosowania betonu (jednego z największych producentów emisji dwutlenku węgla) przy wytwarzaniu mniejszych produktów.

Sea Stone powstaje poprzez zmielenie muszli, a następnie połączenie ich z naturalnymi, nietoksycznymi składnikami. Materiał obecnie jest produkowany ręcznie, aby uniknąć wykorzystywania ciepła, energii elektrycznej i obróbki chemicznej oraz zapewnić jak najbardziej zrównoważony i przystępny cenowo proces. Powoduje to różnice w rozmiarach, fakturach i kolorach fragmentów produktów i oznacza, że każdy kawałek kamienia morskiego jest unikalny.

Celem jest uczynienie z takiego kamienia trwałej alternatywy dla betonu w projektowaniu niewielkich produktów, ponieważ oba materiały mają podobne właściwości. Muszle morskie są bogate w wapień, który jest używany do produkcji cementu - kluczowego składnika betonu. Podczas gdy właściwości betonu i kamienia morskiego są podobne, materiału nie można jednak wykorzystywać w budownictwie.

Newtab-22 eksperymentował z szeregiem naturalnych składników w rozwoju Sea Stone, w tym cukru i agaru. Projekt jest obecnie rozwijany do celów komercyjnych i do tej pory został wykorzystany do wytwarzania produktów takich jak płytki dekoracyjne, blaty, cokoły i wazony.

Polecamy: Nowe akumulatory litowo-jonowe mogą zrewolucjonizować pojazdy elektryczne

Źródło i zdjęcia: yankodesign.com