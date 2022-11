Ten oczyszczacz powietrza z Lidla kupisz podczas Black Friday za zaledwie 200 zł!

Niestety stan jakości powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie - warto zainwestować w nowoczesny oczyszczacz. Podczas nadchodzącego Black Friday, jeden z modeli znanej marki kupisz w Lidlu znacznie taniej!

Jak wynika z wielu raportów, powietrze którym oddychamy nie należy do najczystszych. Niestety problem dotyka wielu regionów Polski, a zanieczyszczenia z łatwością przenikają również do naszych domów. Aby ustrzec się możliwych konsekwencji, warto rozważyć zakup oczyszczacza powietrza. Cechują się dość dużą skutecznością, co okazuje się być niezbędne w przypadku alergików, osób cierpiących na problemy z układem oddechowym i nie tylko. Zważając na zbliżający się Black Friday, Lidl kusi nadchodzącymi promocjami - wśród nich, znalazł się...sprzęt od SANITAS.

SANITAS Oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji SLR 205, 60 W

Urządzenie umożliwia skuteczne oczyszczanie w pomieszczeniach o metrażu maksymalnym 26 m2. Wszelkie szkodliwe związki przechodzą przez 3-etapową filtrację z wykorzystaniem filtra wstępnego, filtra z aktywnym węglem oraz cenionego filtra HEPA H13. Na korzyść wpływa również możliwość jonizacji (działanie polega na wypuszczaniu jonów, które neutralizują zanieczyszczenia). Jak podkreśla producent, maks. przepływ powietrza to aż 110 m3/h.

Przejdźmy do parametrów...

możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza

trzystopniowa dmuchawa

funkcja timera: 2, 4 lub 8 h

trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA H13 (skuteczność 99,95% )

tryb nocny: wyjątkowo cicha praca i wygaszony panel obsługi

wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

wymiary: ok. 175 x 273 x 300 mm

waga: ok. 3,2 kg

Wyjątkowa cena na Black Friday wynosi zaledwie 349 zł 199 zł. Oczyszczacz powietrza znajdziesz pod tym linkiem - będzie dostępny w sklepach stacjonarnych już 25 listopada.

