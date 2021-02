Ten pomysł nie może się udać. HTC prezentuje smartfona z microUSB!

HTC zamierza powrócić na rynek smartfonów. Niestety z takimi pomysłami raczej się to nie uda. Na rynku debiutuje nowy budżetowiec z 2 GB pamięci operacyjnej oraz złączem microUSB.

HTC po długiej przerwie w 2020 roku zaprezentowało nowego smartfona. Mowa o modelu Desire 20 Pro, który w połowie wakacji 2020 roku trafił do naszej redakcji na testy (sprawdź, naszą recenzję). Urządzenie pozostawiło po sobie dobre pierwsze wrażenia, a ja z niecierpliwością oczekiwałem prawdziwego flagowca. Niestety zamiast niego HTC zdecydowało się na reaktywację budżetowej serii Wildfire. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu kilka lat temu modele Wildfire i Wildfire S były prawdziwymi hitami sprzedażowymi.

HTC Wildfire E

Niestety nowy model HTC Wildfire E przenosi nas w czasie o co najmniej sześć-siedem lat do tyłu. Najnowszy produkt został zaprojektowany specjalnie na rynki rozwijające się, ale nie zmienia to faktu, że smartfon ten nie powinien był trafić do sklepów.

HTC Wildfire E to kompaktowy smartfon oparty na uproszonej wersji Androida Go. Urządzenie oferuje ekran HD+ wykonany w technologii IPS LCD. W środku umieszczono stary procesor MediaTek Helio A20 o taktowaniu 1,8 GHz, 2 GB pamięci operacyjnej oraz 16 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy z wykorzystaniem czytnika kart pamięci w formacie microSD. Z tyłu znajdziemy 8 MP aparat główny, a z przodu 5 MP kamerkę do selfie.

Całość zasilana jest z wykorzystaniem małego (jak na dzisiejsze czasy) akumulatora o pojemności 3000 mAh, który nie wspiera szybkiego ładowania. Dodatkowo do ładowania wykorzystywany jest port microUSB, który przez resztę producentów już dawno został wysłany na zasłużoną emeryturę.

Sugerowana cena detaliczna HTC Wildfire E to około 390 zł. Na szczęście urządzenie to nie trafi raczej do sprzedaży w naszym kraju. Za podobne pieniądze bez problemu kupicie Redmi 9A, które ma normalnego Androida i więcej wbudowanej pamięci masowej.

