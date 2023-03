Ten producent nie bierze jeńców. Ostatnio miał rekordowe wyniki

Aż 15,9 miliarda euro – taki obrót odnotowała w minionym roku firma BSH Hausgeräte GmbH, którą znamy z marek Bosch oraz Siemens. Co ciekawe, to już trzeci z kolei rekordowy rok tej firmy.

Firma BSH Hausgeräte GmbH to przedsiębiorstwo stojące za markami takimi, jak Siemens czy Bosch. Jest obecne w blisko 50 krajach. We wszystkich tych regionach firma odnotowała wzrosty. Wynik 2022 roku jest o 2,5% wyższy w ujęciu rok do roku.

Koncern BSH pozostaje numerem 1 w Europie, gdzie obronił swoją silną pozycję rynkową

– podkreślił Rudolf Klötscher, Chief Sales & Service Officer.

Koncern rośnie w siłę

Przedsiębiorstwo może zatem pochwalić się naprawdę dobrymi wynikami, choć ubiegłoroczna sytuacja na rynku nie należała do najłatwiejszych. Firmom z większości branż dawały się we znaki trudności w dostawach, rosnące ceny materiałów oraz wysokie koszty logistyki i energii. Nie pomogła też tocząca się po dziś dzień wojna na Ukrainie ani ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza. W obu poprzednich latach mieliśmy co prawda pandemię koronawirusa, jednak koncern BSH zyskał wówczas na wyjątkowej koniunkturze w obszarze dóbr konsumpcyjnych.

Solidny wynik w wymagających czasach. Dzięki szerokiemu profilowi działalności jesteśmy w stanie wykorzystywać szanse na rynku i rozwijać się we wszystkich regionach — prawdziwy sukces pracy zespołowej

– zaznaczył dr Matthias Metz, CEO BSH.

Co ciekawe, ubiegłoroczny sukces przedsiębiorstwo zawdzięcza przede wszystkim urządzeniom z kategorii "chłodzenie" (wzrost wyniósł tu 8,8% w porównaniu z poprzednim rokiem), a także sprzętom z kategorii "zmywanie" (tu niewiele mniej, bo aż 8% więcej rok do roku). Jak sama firma podkreśla, na takie wyniki pracuje codziennie aż 63 tys. pracowników w ponad 50 krajach.

Dzięki lojalności naszych konsumentów i partnerów handlowych, naszej silnej światowej ofercie marek, innowacyjnym produktom i usługom oraz niespotykanemu zaangażowaniu naszych pracowników dobrze poradziliśmy sobie w ostatnim roku

– dodał dr Matthias Metz.

Miniony rok przyniósł też firmie szereg innowacyjnych produktów cyfrowych, jak np. nowa linia piekarników premium, wyposażonych w zintegrowaną kamerę i technologię sztucznej inteligencji, lodówki z czujnikami jakości powietrza czy wyjątkowy Smart Kitchen Dock.

Firma stawia na dalszy rozwój

Plany koncernu na bieżący rok? Firma nadal zamierza notować wzrosty zysków we wszystkich regionach i kategoriach produktów. Przedsiębiorstwo chce skupić się na zarządzaniu znacznie wyższymi kosztami, na przykład w obszarze energii, materiałów i personelu. Oprócz tego, przedmiotem dogłębnych analiz ma być jeszcze większe uodpornienie łańcucha dostaw. Firma ma w planach duży rozwój oferty – przykładowo, od 2024 roku w nowej fabryce w Meksyku zamierza produkować chłodziarki na rynek północnoamerykański. Oprócz tego, CEO Matthias Metz zapowiada inwestycje w regionie Azji i Pacyfiku. W Kairze już niebawem stanie fabryka kuchenek.

