Ten produkt przyciągnie tłumy. W Action jest grzejnik konwektorowy za mniej niż 100 zł! [16.11.2022]

Czy wiesz, że w sklepach Action dostępny jest grzejnik konwektorowy? Sprawdzamy, co to za urządzenie i czy warto kupić.

Odkryliśmy, że w sieci Action kupimy grzejnik konwektorowy w atrakcyjnej cenie! Postanowiliśmy bliżej się mu przyjrzeć. To może być doskonała okazja, by zaopatrzyć się w urządzenie, które ogrzeje cię podczas nadchodzącej zimy. Lepszej okazji może nie być! Warto też pamiętać, że oferta sieci Action jest zmienna. Jeśli więc planujesz zakup grzejnika z tego sklepu, lepiej się pospieszyć. Poniżej prezentujemy szczegóły dot. funkcji i parametrów. Naszym zdaniem, to bardzo ciekawa propozycja na nadchodzącą zimę.

Grzejnik konwektorowy Nor-Tec

Na stronie sklepu znajdziemy następujący opis:

Dzięki praktycznemu grzejnikowi konwektorowemu łatwo ogrzejesz sypialnię lub biuro. Podłącz go do gniazdka elektrycznego i ustaw poziom ciepła za pomocą pokrętła i przełączników – to proste. Grzejnik jest lekki, zatem możesz łatwo przenosić go z pokoju do pokoju.

Funkcje i parametry:

Z regulowanym termostatem

Z 3 ustawieniami grzania

Łatwy do przenoszenia

Moc: 2000 watt

Napięcie: 220 Volt

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

Z przełącznikiem: Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

Grzejnik jest dostępny w Action w cenie 89 zł. Więcej szczegółów jest dostępnych pod tym linkiem.

