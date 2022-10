Ten serial Netflixa może pobić Stranger Things i Squid Game. Nie zgadniesz, o którą produkcję chodzi

Opowieści o szeroko pojętych czarnych charakterach i antybohaterach zawsze przyciągają uwagę widzów i budzą wiele emocji. Nie bez powodu współczesne seriale roją się od wątpliwych moralnie postaci, od Dextera Morgana i Waltera White'a począwszy, na menażerii villainów z Gry o Tron skończywszy.

Zło przyciąga i fascynuje, o czym najlepiej może świadczyć sukces najnowszego thrillera Netflixa, czyli serialu Dahmer: Potwór – historia Jeffreya Dahmera. Jego bohater, zabójca, nekrofil i kanibal, to jednak nie fikcyjna postać, a człowiek z krwi i kości, który koszmarne mordy popełnił w realnym świecie. Jednak skala jego zbrodni najwyraźniej zahipnotyzowała widzów, bo serial bije rekordy popularności na Netfliksie.

W przypadku seriali dostępnych w serwisach streamingowych określenie, ile osób tak naprawdę obejrzało daną produkcję jest trudne do ustalenia. Seriale można przecież binge-watchingować lub oglądać pojedyncze odcinki, można obejrzeć raz, włączać wielokrotnie, samotnie lub z grupą innych osób. Z tego powodu w swoich statystykach Netflix bierze pod uwagę liczbę godzin wyświetlania, którą zaliczyła produkcja.

W ciągu ostatniego tygodnia Dahmer doczekał się aż 299,84 mln godzin wyświetlania. Dla porównania, w ciągu siedmiu dni Stranger Things 4 dorobiło się 335,01 mln godzin wyświetlania. Na ten moment wiadomo już, że w ciągu dwóch tygodni od premiery tj. od 21 września, Dahmer był oglądany przez 496 milionów godzin. Biorąc pod uwagę, że łącznie miniseria trwa 8,8 godziny, można wyliczyć, że produkcja została obejrzana w 56 milionach domów.

Twórcami serialu są Ian Brennan i Ryan Murphy, dwaj serialowi weterani – obaj byli scenarzystami m.in. Glee i Ratched, a Murphy stworzył słynne serie American Horror Story, American Crime Story: Zabójstwo Versace oraz Pose. Z takim doświadczeniem trudno było nie stworzyć przeboju, choć otwarta pozostaje kwestia, czy Dahmer oczarował widzów jakością, czy raczej samą makabrycznością zbrodni.

Mimo iż twórcy starali się skonstruować serial w taki sposób, by prezentował perspektywę ofiar i nie usprawiedliwiał mordercy, produkcja nie przypadła do gustu rodzinom zamordowanych. Jak się okazało, Netflix nie skontaktował się z członkami rodzin przed rozpoczęciem prac nad serialem, tak więc informacja o przerobieniu ich dramatu na popkulturowe show spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Krytycy serialu twierdzą również, że niesmak budzi już sam pomysł sfilmowania tak drastycznej i tragicznej historii.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx