Ten statek już nie popłynie – Netflix zatapia 1899. Dlaczego?

1899, czyli serial Barana bo Odara i Jantje Friese (twórców słynnego Dark) był jedną z najciekawszych zeszłorocznych premier na Netfliksie. Zawikłane, pełne zagadek i plot twistów Dark cieszyło się wielką popularnością, nic więc dziwnego, że i z tym serialem widzowie wiązali spore nadzieje. Trzeba przyznać, że nie zostały one spełnione w 100%. Koncepcja 1899 rzeczywiście była ciekawa, a realizacyjnie produkcja stała na naprawdę wysokim poziomie. Jednak wraz z każdym kolejnym odcinkiem serial coraz bardziej przypominał Zagubionych, a wprawne oko wychwytywało też podobieństwa do Westworld, Truman show czy mniej znanego Maniaka.

Opinie o 1899 były różne – niektórzy wytykali serialowi monotonię, inni bełkotliwość. Byli też i tacy, którzy wkręcili się w zagadkę transatlantyckiego statku i chcieli przynajmniej poznać jej rozwiązanie. Jakkolwiek by na 1899 nie patrzeć, była to produkcja wyróżniającą się na tle wszystkich projektów Netflixa i wydawało się, że platforma zechce ją rozwijać.

Zobacz również:

Baran bo Odar i Jantje Friese nie ukrywali zresztą swoich nadziei na stworzenie 3. sezonów serialu. W wywiadzie dla portalu IndieWire zdradzili też, że cała opowieść została już przez nich rozplanowana i posiada precyzyjne zakończenie. Decyzja Netflixa o skasowaniu serii musiała więc być dla nich prawdziwym szokiem – niestety, smutna rzeczywistość jest taka, że 1899 nie otrzyma 2. sezonu.

Akcja pierwszego sezonu serialu rozgrywała się wyłącznie w symulacji, której autorką była Maura Franklin (Emily Beecham). Naukowczyni stworzyła sztuczne środowisko, w którym mogła egzystować kopia (zapisana świadomość?) jej śmiertelnie chorego synka (Fflyn Edwards). Wszyscy bohaterowie statku byli więźniami wirtualnego świata. W wyniku działań brata i ojca Maury symulacja zaczynała coraz bardziej się degenerować i rozpadać. W zakończeniu sezonu kobiecie udało się jednak wyrwać ze sztucznego świat – bohaterka obudziła się na statku kosmicznym o nazwie Prometeusz, w towarzystwie innych osób biorących udział w tajemniczym projekcie.

Zakończenie pierwszego sezonu ujawniło więc, że upiorny Chłopiec i tajemniczy Daniel (Aneurin Barnard) to synek i mąż Maury. Statek i cała rzeczywistość przypominająca rok 1899 była wirtualna – w rzeczywistości zahibernowani bohaterowie przebywali na statku kosmicznym zmierzającym w nieznanym kierunku.

Dokąd leciał Prometeusz? Czy jego pasażerowie brali udział w wyprawie dobrowolnie, czy zostali do niej zmuszeni? Co właściwie wydarzyło się na Ziemi? Czy pasażerowie Prometeusza to ostatni żywi ludzie? Czemu jednak ich umysły trafiły do symulacji złożonej z traumatycznych wspomnień? I przede wszystkim: kim był brat Maury i czemu przejął władzę nad symulacją?

Wszystko wskazuje na to, że Baran bo Odar i Jantje Friese mieli szczery zamiar wyjaśnić wszystkie zagadki. Jak stwierdzili w wywiadzie:

Od pewnego czasu do oceny oglądalności swoich produkcji Netflix stosuje surowy model. Wiele seriali przepadło więc bezpowrotnie, nie wyrobiwszy przewidzianej "normy" – władz platformy ewidentnie nie interesuje wypełnianie nisz dla wąskiej publiczności, z czego niegdyś słynęła tzw. telewizja jakościowa. Netflix zdecydował się raczej na tworzenie produkcji trafiających w gusta jak najszerszego grona odbiorców, co zmniejsza szansę na przetrwanie mniejszych czy bardziej eksperymentalnych seriali.

Wiadomość o nagłym skasowaniu 1899 w zasadzie nie powinna więc zaskakiwać.

Oprócz zbyt niskiej oglądalności, za decyzją o skasowaniu 1899 może stać jeszcze jeden powód. Krótko po premierze serii, brazylijska artystka Mary Cagnin oskarżyła twórców show o splagiatowanie jej powieści graficznej pt. Black Silence. 1899 miało zaczerpnąć z komiksu zarówno aspekty wizualne, jak i elementy fabuły. Na dowód artystka na Twitterze dokonała porównania obu utworów:

'Black Silence' comic creator Mary Cagnin has accused Netflix of stealing ideas for their '1899' series



"My dream has always been to be recognized for my work nationally and internationally. And to see such a thing happen really breaks my heart" pic.twitter.com/VB7JWt5Dgg