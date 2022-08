Ten szalony serial przyciągnął już miliony widzów. Otrzyma kolejny sezon?

Pierwszy odcinek Rodu Smoka miał swoją premierę ledwie tydzień temu, ale HBO już podjęło decyzję odnośnie przyszłości produkcji. Wypowiedzi włodarzy stacji nie pozostawiają wątpliwości co do drugiego sezonu spin-offu Gry o Tron.

Ród Smoka – nowy przebój HBO?

Po klęsce ostatniego sezonu Gry o Tron, fani serialu potrzebowali czegoś, co zatrze złe wrażenie, a przy okazji zapełni pustkę w ich sercach. HBO podeszło do rzeczy z rozmachem i zapowiedziało kilka spin-offów przebojowego serialu. Ród Smoka jest zaledwie pierwszym z nich, ale stanowi papierek lakmusowy całe go przedsięwzięcia. Jeśli przyciągnie dużą publiczność i zbierze dobre opinie, udowodni, że rozwijanie świata Pieśni Lodu i Ognia ma sens. Jeśli nie... cóż, lepiej o tym nie myśleć.

Na razie nie wydaje się, by czarny scenariusz, był w ogóle możliwy. Pierwszy odcinek Rody smoka pobił rekord oglądalności, a fani i krytycy w większości wypowiadają się o serialu pochlebnie. Według informacji udzielonych przez HBO:

Pierwszy odcinek przyciągnął do tej pory ponad 20 milionów widzów w USA według danych Nielsena, biorąc pod uwagę kanały linearne i serwisy HBO. W Polsce serial również osiągnął rekordową oglądalność i jest najchętniej oglądaną premierą w historii HBO Max w Polsce.

Nic więc dziwnego, że władze stacji nie zwlekali z podjęciem decyzji o przyszłości serii. Dziś oficjalnie potwierdzono, że drugi sezon Rodu Smoka otrzymał zielone światło. Na więcej informacji zapewne przyjdzie nam poczekać do finału aktualnego sezonu, który można już oglądać za pośrednictwem HBO Max.

Zobacz również:

Ród smoka powstał na podstawie twórczości George'a Martina. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyjcie do naszego artykułu Ród Smoka – czy fabuła serialu to adaptacja książki? To musisz wiedzieć