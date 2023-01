Ten termowentylator w Lidlu kupisz w dobrej cenie. Jest idealny, jeśli potrzebujesz dodatkowego źródła ciepła [02.01.2023]

Potrzebujesz dodatkowego ogrzewania, bo zima daje ci się już we znaki? Zajrzyj do Lidla! Na ten termowentylator nie wydasz wiele pieniędzy.

Zimno? Nam także! Jeśli posiadane ogrzewanie nie jest dla ciebie wystarczające, warto rozważyć zakup dodatkowego źródła ciepła. W Lidlu znajdziesz ciekawe urządzenia, które można kupić naprawdę niedrogo. Wśród nich jest m.in. bardzo funkcjonalny termowentylator. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat tego sprzętu!

SILVERCREST Ceramiczny termowentylator kolumnowy STHL 2000 B2, 2-w-1

Jest to termowentylator z elementem grzewczym PTC do szybkiego ogrzewania. Do dyspozycji użytkownika są 2 poziomy grzania: 1200 W oraz 2000 W. Co ważne, urządzenie możemy zastosować również jako wentylator. Ten model oferuje indywidualnie ustawianą temperaturę w zakresie 15-40°C. Co więcej, mamy możliwość włączenia dodatkowej funkcji oscylacji, co pozwala uzyskać równomierny strumień powietrza. Termowentylator ma wyświetlacz LED z cyfrowym termostatem i funkcją timera oraz obsługą na urządzeniu, a także zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem, co zapewnia większe bezpieczeństwo. W zestawie otrzymujemy pilota, którym możemy sterować urządzeniem bez konieczności podchodzenia do niego.

Funkcje i parametry:

zakres temperatury: 15 - 40 °C

obszar grzewczy: 12,57 m²

kąt oscylacji: ca. 50°

timer: 24 h

głośność: maks. 55 dB(A)

moc: 2000 W

grzanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Ten termowentylator kupisz w Lidlu za 319 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Inne urządzenia z kategorii dodatkowych źródeł ciepła znajdziesz pod tym linkiem.

