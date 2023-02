Ten termowentylator w Lidlu kupisz w dobrej cenie. Jest idealny, jeśli potrzebujesz dodatkowego źródła ciepła [06.02.2023]

Potrzebujesz dodatkowego ogrzewania, bo zima daje ci się już we znaki? Zajrzyj do Lidla! Na ten termowentylator nie wydasz wiele pieniędzy, a całkiem możliwe, że doskonale sprawdzi się jako dodatkowe źródło ciepła.

Zimno? Nam także! Jeśli posiadane ogrzewanie nie jest dla ciebie wystarczające, warto rozważyć zakup dodatkowego źródła ciepła. W Lidlu znajdziesz ciekawe urządzenia, które można kupić naprawdę niedrogo. Wśród nich jest m.in. bardzo funkcjonalny termowentylator. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat tego sprzętu!

SILVERCREST Ceramiczny termowentylator kolumnowy STHL 2000 B2, 2-w-1

Jest to termowentylator z elementem grzewczym PTC do szybkiego ogrzewania. Do dyspozycji użytkownika są 2 poziomy grzania: 1200 W oraz 2000 W. Co ważne, urządzenie możemy zastosować również jako wentylator. Ten model oferuje indywidualnie ustawianą temperaturę w zakresie 15-40°C. Co więcej, mamy możliwość włączenia dodatkowej funkcji oscylacji, co pozwala uzyskać równomierny strumień powietrza. Termowentylator ma wyświetlacz LED z cyfrowym termostatem i funkcją timera oraz obsługą na urządzeniu, a także zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem, co zapewnia większe bezpieczeństwo. W zestawie otrzymujemy pilota, którym możemy sterować urządzeniem bez konieczności podchodzenia do niego.

Funkcje i parametry:

zakres temperatury: 15 - 40 °C

obszar grzewczy: 12,57 m²

kąt oscylacji: ca. 50°

timer: 24 h

głośność: maks. 55 dB(A)

moc: 2000 W

grzanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Ten termowentylator kupisz w Lidlu za 319 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Inne urządzenia z kategorii dodatkowych źródeł ciepła znajdziesz pod tym linkiem.

