Tenda TX2 PRO – aby na pewno podstawowy router do domu?  

Kiedy nie masz dużo pieniędzy, ale potrzebujesz wydajnego i bezpiecznego routera zgodnego z Wi-Fi 6.

Można powiedzieć, że routerom nie poświęcamy zbytniej uwagi. Większość z nas korzysta z urządzeń dostarczonych przez operatora bądź z zakupionego przed wieloma latami urządzenia. Czasem zastanawiamy się, jak rozwiązać problemy i sięgamy po dodatkowe rozwiązania typu extendery, power line itp. Cóż, na pewno są sytuacje, gdzie jest to potrzebne, jednak w standardowym mieszkaniu wystarczy przeważnie router o odpowiednio mocnych antenach.

Dziś przyjrzymy się kolejnemu rozwiązaniu od Tendy. Router TX2 - mimo dopisku PRO w nazwie - to podstawowy gigabitowy model z licznej oferty urządzeń producenta. Mimo niskiej ceny urządzenie wyróżnia się aż pięcioma antenami, obsługą standardu Wi-FI 6 oraz - co najważniejsze - szyfrowania WPA3. Czy zatem nowy model TENDA TX2 PRO sprosta oczekiwaniom?

TENDA TX2 PRO - budowa

Router TENDA TX2 PRO jest dostarczany w bardzo dużym, ciemnym kartonie z pomarańczowymi wstawkami. Wygląd opakowania i jego kolorystyka nie różnią się od innych produktów tego producenta, przez co łatwo będzie go można zidentyfikować na półce w sklepie. Poza zdjęciem produktu Tenda umieściła na opakowaniu wszystkie kluczowe cechy i specyfikację techniczną urządzenia.

W środku kartonu znajdziemy dość standardowy zestaw dodatków. Poza samym routerem otrzymujemy potrzebny do jego pracy zasilacz, przewód Ethernet 1 m oraz dokumentację. Kompaktowy zasilacz dostarcza napięcie 12 V 1 A (12 W) i jest zakończony standardową, okrągłą wtyczką o średnicy 5,5 mm.

Na pierwszy rzut oka trudno określić kształt routera TENDA TX2 PRO. Wygląda jak średniej wielkości wielościan (238,9 x 144,3 x 40,3mm), przyozdobiony łukami. Wszystkie pięć anten o mocy 6 dBi jest przymocowanych na stałe. Trzy zostały umieszczone z tyłu, a dwie na bokach urządzenia. Wykorzystany materiał to oczywiście czarny plastik, przyjemny w dotyku i co najważniejsze - niełatwy do zabrudzenia.

Na środku umieszczono logo TENDA a pod nim wielokolorową diodę LED, która informuje o pracy urządzenia. Gdy router jest włączony, ale nie ma połączenia z Internetem, będzie migać. Na urządzeniu nie znajdziemy przycisku zasilania, router włącza się natychmiast po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

Z tyłu urządzenia znajdziemy tylko trzy gigabitowe porty LAN, jeden gigabitowy port WAN, złącze zasilacza oraz przycisk resetowania/włączania WPS. Aby aktywować WPS, należy przytrzymać przycisk przez trzy sekundy (nie dłużej, ponieważ wciśnięcie przycisku przez 8 sekund spowoduje zresetowanie ustawień routera).

Dolna pokrywa to sztywna, plastikowa kratka wentylacyjna z naklejką pośrodku, na której producent umieścił wszystkie informacje o urządzeniu i dane niezbędne do pierwszego połączenia z siecią bezprzewodową. Tutaj również znajdziemy otwory do montażu na ścianie.

TENDA TX2 PRO - konfiguracja

Istnieją dwa sposoby konfiguracji TENDA TX2 PRO – klasyczny, przez przeglądarkę lub za pomocą aplikacji mobilnej. Sam proces jest prosty, jak powinno być w przypadku urządzeń ogólnego użytku dla zwykłych ludzi, którzy nie są obeznani z różnymi zawiłościami ustawień urządzeń elektronicznych: otwórz przeglądarkę, wpisz tendawifi.com (lub 192.168.0.1) w pasku adresu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W 30 sekund wszystko jest gotowe.

Jeśli potrzebujesz więcej możliwości dostosowania, TENDA TX2 PRO ma ogromny wybór opcji niemal do wszystkiego. Możesz nawet skonfigurować oddzielną sieć dla gości, ograniczając ruch. Nie zabrakło również opcji dla kontroli rodzicielskiej, w której możesz skonfigurować zarówno dostęp do określonych zasobów sieciowych, jak i umożliwić łączenie się w określone dni tygodnia i o wybranej porze dnia. Interfejs jest w języku polskim, więc nie będziesz miał problemów ze zrozumieniem. Wszystko jest niezwykle proste i zrozumiałe, stworzone dla ludzi

Sama aplikacja mobilna TENDA Wi-Fi to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala na monitorowanie stanu naszej sieci oraz wprowadzanie zmian w jej konfiguracji za pomocą urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon czy tablet. Co ważne, aplikacja umożliwia skonfigurowanie wszystkich najważniejszych funkcji. Jedyne, do czego możemy się przyczepić to fakt, że nie wszystkie funkcje są prawidłowo przetłumaczone. W naszym przypadku część była po niemiecku/holendersku.

TENDA TX2 PRO – funkcje i korzyści

Mimo że TENDA TX2 PRO to podstawowy gigabitowy router (jak podaje sam producent), nie oznacza to, że nie obsługuje on najnowszych technologii czy rozwiązań poprawiających jakość połączenia, jak i naszego bezpieczeństwa.

Urządzenie posiada pięć dookólnych anten o wysokim zysku sygnału. Dodatkowo obsługuje technologię Beamforming, która ukierunkowuje sygnał Wi-Fi, zapewniając jeszcze większy zasięg. A dzięki obsłudze standardów MU-MIMO nie musimy się również przejmować jakością naszego połączenia, nawet gdy z routerem komunikuje się większa ilość urządzeń. Dodatkowo Tenda TX2 PRO obsługuje technologię OFDMA, która znacznie skraca czas odpowiedzi ze strony urządzenia. W ten sposób wszyscy członkowie rodziny mogą wygodnie grać w gry online i jednocześnie oglądać filmy raz seriale na platformach streamingowych. Router również został wyposażony w najnowszy standard szyfrowania – WPA3, który zapewnia bezpieczeństwo naszej sieci bezprzewodowej.

Pamiętajmy, że obecnie co raz więcej spraw załatwiamy przez Internet. O ile za bezpieczeństwo zewnętrze odpowiada nasze oprogramowanie w postaci antywirusa czy firewalla, to nie możemy zapominać o zabezpieczeniu lokalnym. Jest to ważne zwłaszcza gdy mieszkamy w bloku. Ostatnie, czego chcemy, to aby ktokolwiek nieuwapniony połączył się z naszym Wi-Fi. Pamiętajmy, że przeważnie wewnątrz lokalnej infrastruktury dane nie podlegają mocnemu szyfrowaniu. W takim momencie może zyskać dostęp nie tylko do naszych plików na dysku, ale i danych poufnych - w tym i tych bankowych. Niestety, moc naszych komputerów czy nawet smartfonów wzrosła tak drastycznie, że złamanie haseł naszej niezabezpieczonej odpowiednio sieci Wi-Fi nie zajmuje już dni czy godzin, a minuty. Dlatego tak ważne jest korzystanie z najnowszych możliwych rozwiązań dostępnych na rynku.

Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt. RJ-45 10/100/1000; (WAN) - 1 szt., Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Częstotliwość pracy 2.4 / 5 GHz (DualBand) Anteny: Zewnętrzne 5 szt. 6dBi Cechy charakterystyczne sieci Wi-Fi dwa pasma, OFDMA, Beamforming, MU-MIMO Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 1201 Mb/s (Wi-Fi 5 GHz), 574 Mb/s (Wi-Fi 2,4 GHz) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA, WPA2, WPA3, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW, Aplikacja Tenda Wi-Fi Dodatkowe funkcje Bandwidth Control, Guest Network, IPTV, VLAN, MAC Clone, Static Routing, System Log, Backup & Restore configurations, Firmware upgrade online, Firmware upgradeable via browser, Supports IPv6 Dodatkowe informacje Unify 2.4 GHz & 5 GHz, Obsługa WPS Przyciski WPS/Reset Kolor Czarny Wysokość 40,3 mm Szerokość 238,9 mm Głębokość 144,3 mm Dołączone akcesoria Zasilacz, Kabel RJ-45

TENDA TX2 PRO - testy

Testy przeprowadzane były w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Warto też wspomnieć, że w obrębie miejsca wykonywania testów było dostępnych aż 19 sieci Wi-Fi, więc dość tłoczno. Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie, a wyniki prezentowane na wykresach są wartościami uśrednionymi.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do pomiarów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf3 oraz testów prędkości połączenia z Internetem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy pięć punktów pomiarowych znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od TENDA TX2 PRO (w tym samym pomieszczeniu);

(w tym samym pomieszczeniu); 5 metrów od TENDA TX2 PRO z 2 ścianami po drodze;

z 2 ścianami po drodze; 10 metrów od TENDA TX2 PRO klatka schodowa z 3 ścianami po drodze (jedna ściana nośna);

klatka schodowa z 3 ścianami po drodze (jedna ściana nośna); 15 metrów od TENDA TX2 PRO pomiar przed blokiem z 1 ścianą zewnętrzną po drodze.

Wszystkie testy były wykonywane na laptopie wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową Killer Wi-Fi 6 AX1650x.

TENDA TX2 PRO - siła sygnału

Router Tenda TX2 PRO nie zawodzi. Zapewnia bardzo dobrą jakość sygnału w każdym sprawdzanym przez nas punkcie pomiarowym. Co prawda parametry łącza spadają wraz ze wzrostem odległości od routera, co już nie raz widzieliśmy podczas testów urządzeń sieciowych. Zobaczymy, czy dalsze testy potwierdzą te wyniki.

TENDA TX2 PRO – iPerf3

Sprawdziliśmy również, jak router TENDA TX2 PRO poradził sobie w testach narzędziem iPerf3.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej, biorąc pod uwagę ograniczenia interfejsu przewodowego, zarówno serwer (umieszczony 1 metr od urządzenia), jak i klient korzystały z sieci Wi-Fi. Testy zostały każdorazowo wykonane z parametrem –t (czas) na 60 sekund oraz na 10 wątkach (-p 10). Tutaj również bez niespodzianek, a wyniki są spójne z tymi zaobserwowanymi w poprzednim teście.

TENDA TX2 PRO – SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak router Tenda TX2 PRO poradził sobie podczas testów narzędziem SpeedTest.pl, które mierzy prędkość Internetu. Pomiary zostały przeprowadzone na łączu o przepustowości 600/60 Mbit.

Jak widać - w całym mieszkaniu uzyskujemy pełną przepustowość naszego połączenia internetowego. Spada dopiero przy większej odległości od routera bądź gdy sygnał jest blokowany przez grubsze ściany. Duża w tym zasługa technologii BeamForming - która kierunkuje moc sygnał Wi-Fi w stronę urządzeń odbierających sygnał.

Podsumowanie

TENDA TX2 PRO to świetny router Wi-Fi 6 dla osób poszukujących wydajnego i szybkiego urządzenia w ograniczonym budżecie. Co prawda producent musiał zrezygnować z niektórych funkcji, jak dodatkowy port LAN, przycisk włączania czy złącze USB. Jednak są to dodatki, z których i tak większość z nas nie korzysta, bądź nie chce zrujnować swojego domowego budżetu zakupem routera. Nie dziwi zatem, że producent skupił się na ważniejszych aspektach jak MU-MIMO, OFDMA, Beamforming i dodatkowo obsługuje on najnowsze standardy zabezpieczeń w tym WPA3. Zwłaszcza ta ostatnia funkcja obecnie w czasach, gdzie jeszcze bardziej musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i ochronę swoich danych wydaje się najważniejsza.

Jeżeli posiadacie w domu paroletnie urządzenie, które nie spełnia najnowszych standardów bezpieczeństwa, to może warto rozważyć wymianę właśnie na testowaną przez nas TENDA. A jeżeli wasze oczekiwania są jednak wyższe, to pamiętacie, że producent ten w swojej ofercie posiada wiele urządzeń, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Router Tenda TX2 Pro możecie m.in zakupić w Komputroniku.