Teoretycy spiskowi używają 5G

Wiele osób słyszało (a niektórzy uważają), że 5G powoduje raka i autyzm, zabija drzewa i ptaki oraz jest używany do prania mózgu, szpiegowania i rozprzestrzeniania chorób. Na szczęście nie powstrzymuje ich to przed korzystaniem z sieci.

Sieć 5G

Specjaliści z InMyArea, która pomaga ludziom znaleźć lokalnych dostawców telewizji i Internetu, zlecili swojemu zespołowi badawczemu wykonanie ankiety obejmującej 991 osób, aby dowiedzieć się, ilu ludzi wierzy, że wieże 5G szkodzą.

Główne wyniki badania znajdują się poniżej, posortowane według „teorii”. Najważniejszą z nich, o którym słyszała połowa ankietowanych, jest to, że 5G powoduje raka. Nic dziwnego, ponieważ zagrożenie wystąpienia raka pojawia się wraz z większością nowych technologii, zwłaszcza w przypadku fal radiowych. Bardziej niepokojące jest to, że wierzy w to 10% tych ludzi.

Wyniki ankiety

Z 35%, które słyszały, że Chiny używają 5G do szpiegowania, 13% w to wierzy; prawie tyle samo myśli, że Bill Gates robi ludziom pranie mózgu. Z 29%, którzy słyszeli, że 5G zabija ptaki, 19% w to wierzy. 10% słyszało, że 5G uszkadza drzewa i rośliny; prawie jedna czwarta z nich w to wierzy.

W raporcie zauważono, że dwóch na trzech respondentów słyszało o swoim pierwszym spisku 5G zaledwie w zeszłym roku, a najbardziej prawdopodobnym miejscem, w którym znaleźli te informacje, jest społeczność internetowa.

Zapytano również ludzi o wiele ogólnych teorii spiskowych, które istnieją od dziesięcioleci, takich jak „fałszywe lądowanie na księżycu” (65% słyszało, 8% wierzy), że aplikacje na iPhone'a nagrywają cię bez pozwolenia (60% słyszało, 46% wierzy!) i że Big Oil próbuje zabić samochody elektryczne (39% słyszało, 44% uważa).

Wyniki ankiety

Tylko 30% ankietowanych zdecydowało się na korzystanie z sieci 5G na swoich telefonach komórkowych. Siedmiu na 10, którzy jeszcze nie się nie zdecydowali, powiedziało, że prawdopodobnie zrobi to w przyszłym roku.

Natomiast najbardziej zdumiewającym punktem danych jest to, że 40% osób, które wierzą w powyższe teorie spiskowe, korzysta obecnie z 5G.