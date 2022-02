"Teoria wielkiego podrywu" powróci na telewizyjne ekrany? Aktorzy są na tak

Bazinga! - chciałoby się zakrzyknąć. Brakuje Wam Sheldona i reszty ekipy? Od zakończenia emisji ostatnich odcinków "Teorii wielkiego podrywu" minęły niespełna trzy lata, a aktorzy grający główne role w serialu już teraz myślą o ponownym zwarciu szyków.

"Teoria wielkiego podrywu", czyli komediowa seria o geekach i nerdach, którzy kompletnie nie radzą sobie w relacjach damsko-męskich podbiła serca widzów na całym świecie. Wiele wskazuje na to, że główni bohaterowie bez siebie za długo wytrzymać nie mogą. Serial oficjalnie zakończył się po dwunastu sezonach w 2019 roku

Już teraz odtwórcy głównych ról myślą o kontynuacji. W rozmowie z serwisem comicbook.com Kunal Nayyer grający w serialu postać Rajesha zadeklarował, że chętnie wróciłby do serialu, ale jak żartobliwie dodaje, dopiero po 60-tce, jeśli na świecie nadal będzie telewizja.

Chęć powrotu do tematu wyraziła również Kaley Cuoco, odtwórczyni roli Penny w "Teorii wielkiego podrywu". Sposobność uczestniczenia w takim projekcie aktorka uznaje za doświadczenie, które kompletnie odmieniło jej życie. Jednocześnie dodaje, że jeśli za kilka lat ekipa będzie mieć nadal chęć do powrotu, ona sama z pewnością się do takiej inicjatywy przyłączy.