Teraz na Amazon kupisz to niezbędne urządzenie taniej o stówkę. Niższej ceny nie znalazłam

Na Amazon pojawiła się atrakcyjna zniżka na jedno z urządzeń Philips - Sonicare ProtectiveClean 4500 ma teraz najlepszą cenę.

Dobrej jakości sprzęt do mycia zębów to gwarancja odpowiedniej pielęgnacji oraz skutecznego czyszczenia jamy ustnej. Jeśli zastanawiacie się nad nową szczoteczką lub chcecie wymienić swoje urządzenie na nowe, warto odpowiednio przemyśleć swój wybór - jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat zajrzyjcie do naszego materiału pod tym linkiem. Zanim zdecydujecie się na zakup, dobrze też przejrzeć wszystkie oferty i wybrać najbardziej korzystną opcję. W sklepie Amazon często możemy znaleźć promocje na niektóre produkty, w tym właśnie szczoteczki elektryczne. Tym razem w niższej cenie pojawiła się szczoteczka soniczna Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 (model HX6839/28). Jakie funkcje i możliwości posiada?

Szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

To szczoteczka soniczna wyposażona w dwa tryby: czyszczenia i wybielania, która ma zapewniać dokładne oraz bezpieczne szczotkowanie. Gdy nacisk na dziąsła będzie zbyt mocny, szczoteczka nas o tym poinformuje za pomocą pulsującego dźwięku. Do tego, będziemy otrzymywać powiadomienia o konieczności wymiany końcówki na nową. Urządzenie zostało wyposażone w technologię BrushSync, która rejestruje, jak długo używamy końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Jak deklaruje producent, Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 może działać do dwóch tygodni bez konieczności ładowania. W zestawie nie zabrakło etui.

Aktualnie szczoteczka Philips kosztuje w sklepie Amazon 378 zł i jak udało mi się porównać z cenami w innych sklepach - jest to najbardziej korzystna opcja. Przejdź do sklepu.

