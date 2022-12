Teraz podczas zakupów na Shopee możesz wspomóc Banki Żywności. Cegiełka 20 zł to aż 4 obiady!

Shopee z nową akcją charytatywną. Teraz podczas zakupów na Shopee możesz kupić cegiełkę charytatywną. Platforma dołącza do akcji Federacji Polskich Banków Żywności.

Według danych GUS próg skrajnego ubóstwa rozpoczyna się od pułapu 692 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dla czteroosobowego jest to kwota na poziomie 1869,4 zł miesięcznie. Jest to tak zwane minimum egzystencji. Konsumpcja poniżej tego poziomu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W Polsce około 1,6 mln osób, w tym ponad 330 tys. dzieci, żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa. W 2015 r. osób korzystających z pomocy żywnościowej było 64 tys., a już w 2021 r. liczba ta wzrosła do 157 tys. osób. Od wielu lat z pomocą przychodzą im Banki Żywności. Rok temu przekazały wsparcie dla 1,5 mln osób. Pomoc opiewała na 58 000 ton przekazanej żywności, co pozwoliło na przygotowanie 128 milionów pełnowartościowych posiłków. Tym razem do Banków Żywności dołącza też platforma Shopee.

Głównym filarem działalności Shopee na wszystkich rynkach jest wspieranie lokalnej społeczności na wiele różnych sposobów. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Federacją Polskich Banków Żywności, której misja pomagania potrzebującym jest nam bardzo bliska. Nasi użytkownicy już kilka miesięcy temu pokazali, że są gotowi do pomocy i dzielenia się tym, co mają, gdy na Shopee realizowaliśmy akcję wsparcia Ukraińców. Liczymy, że również tym razem będą chcieli wesprzeć osoby w potrzebie

– podkreślił Michał Dmoch, Marketing Campaigns Lead w Shopee Polska.

20 zł to aż cztery obiady

Jeśli planujesz zakupy na Shopee, możesz podczas dokonywania świątecznych sprawunków wesprzeć Banki Żywności. Wystarczy, że kupisz cegiełki o wartości 10, 20, 50 lub 100 zł. Liczy się każda kwota – darowizna w wysokości 20 zł to dla Banków Żywności możliwość sfinansowania aż czterech pełnowartościowych posiłków!

Każda złotówka to dla Banków Żywności szansa na udzielenie pomocy potrzebującym poprzez uratowanie żywności przed zmarnowaniem i przekazanie jej do organizacji pomocowych. W czasach, w których rosną koszty życia, a przede wszystkim koszty jedzenia, musimy zagwarantować sprawnie funkcjonujący łańcuch pomocy żywnościowej. Cieszymy się, że platforma Shopee oraz jej klienci będą wspierać nas w tej misji. Dzięki temu, że działamy razem – możemy osiągnąć więcej

– zaznaczyła Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

