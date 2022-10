Teraz za zakupy zapłacisz... spojrzeniem. Wiemy, który sklep oferuje takie transakcje

Nowoczesna technologia przenika nie tylko do świata e-commerce. Jeden z polskich sklepów zdecydował się jako pierwszy na świecie wykorzystać płatności biometryczne PayEye. Sprawdź, na czym to polega i jak skorzystać z nowych możliwości.

Spis treści

Płatności biometryczne - jak to działa?

Nie sposób nadążyć za technologią, która rozwija się niemal z dnia na dzień. Zakupy bez gotówki, kart lub smartfona? Tak, to możliwe! Portfel okazuje się być w 2022 roku zupełnie zbędny. Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu brzmiałoby to jak odległa wizja rodem z kadrów z filmu pt. Powrót do przyszłości. Wygląda na to, że jako Polacy - możemy być dumni z kolejnej technologii, która dokłada swoją cegiełkę do nowoczesnych innowacji na świecie. Wrocławska firma PayEye opracowała technologię unowocześniającą płatności biometryczne. Wszystko odbywa się z udziałem dedykowanej aplikacji oraz terminala eyePOS 2.0 z wykorzystaniem fuzji biometrii oka i twarzy.

Warto wspomnieć, że jest to najbezpieczniejsza forma dokonywania płatności. Finalizacja płatności odbywa się z wykorzystaniem tokenów (zaszyfrowana postać karty) generowanych przez ITCARD.

Zobacz również:

W Komputroniku zapłacisz spojrzeniem

Na ten moment, Komputronik został objęty pilotażem i jest pierwszym sklepem na świecie, który umożliwia płatności PayEye. Jeśli chcesz wypróbować ją jako jeden z pierwszych, możesz dokonać tego w lokalizacjach stacjonarnych we Wrocławiu. Do końca 2022 roku, firma planuje wyposażyć w technologię około 400 różnorodnych punktów na terenie Polski.

Od przystąpienia do płatności biometrycznych dzieli nas zaledwie kilka kroków:

Pobierz darmową aplikację PayEye 2.0.

Załóż konto i podepnij swoją kartę płatniczą.

Skonfiguruj swój profil biometryczny.

Zrealizuj płatność za pomocą biometrii.

Może zainteresować Cię: W ofercie Action pojawiły się tanie urządzenia Smart Home!