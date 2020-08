Teraz zlokalizujesz swojego smartfona Samsunga nawet bez internetu!

Aplikacja Find My Mobile to usługa Samsunga zaprojektowana, aby pomóc zdalnie zlokalizować urządzenie, wykonać kopię zapasową danych w chmurze Samsunga, usunąć dane lokalne oraz zablokować dostęp do niedostępnej w naszym kraju usługi Samsung Pay po kradzieży urządzenia.

Niestety, aby wszystkie wyżej wymienione funkcje działały konieczne jest aktywne połączenie sieciowe. Oznacza to, że nie znajdziemy naszego urządzenia, jeżeli nie posiada ono aktywnego połączenia z siecią komórkową 3G/LTE lub Wi-Fi.

Na szczęście nowa aktualizacja rozwiązuje problem. Najnowsza wersja aplikacji Find My Mobile 7.1.08.0 dodaje funkcję Offline finding, która jak sama nazwa wskazuje pozwala na odnajdowanie urządzenia w trybie bez połączenia z internetem. Rozwiązanie pozwala także na poszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.

Po raz pierwszy o nowych możliwościach Find My Mobile poinformował Max Weinbach z XDA Developers. Przekazał on, że smartfon lub tablet wyświetli powiadomienie o poszukiwaniu offline po aktualizacji Find My Mobile. Po jego dotknięciu będziemy mogli skonfigurować tą funkcję.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X