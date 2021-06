Termin szczepienia na Covid zbiega się z urlopem? To już nie problem

Chcesz wyjechać na wakacje, ale w tym czasie masz termin drugiej dawki szczepienia? Nowe przepisy rozwiązuję ten problem. Sprawdź, sam.

Piękna pogoda, przerwa wakacyjna, luzowanie obostrzeń, a do tego dostałeś urlop? Sytuacja idealna i doskonała okazja do wypoczynku, gdyby nie… termin szczepienia. Szczególnie, jeśli pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 już otrzymaliśmy i od razu zapisano nas w tym samym, najbliższym naszemu miejscu zamieszkania punkcie szczepień. Oczywiście do otrzymania pierwszej dawki możemy wybrać dowolny punkt, jednak jeśli będzie to na wyjeździe, dotychczas wiązałoby się to także z koniecznością pojechania w to samo miejsce również na drugi zastrzyk. Na szczęście taki scenariusz nie stanowi już problemu, bowiem od 1 lipca w życie wchodzą przepisy ułatwiające życie urlopowiczom chcącym wyjechać i być bezpiecznym jednocześnie.

Druga dawka na wakacjach

Plan wakacyjny, przygotowany przez rząd w odniesieniu do procesu i etapów szczepień w Polsce, jest dość prosty. Dzięki temu jednak również czytelny i nie powinno być problemów z jego wprowadzeniem. Przede wszystkim, otrzymamy możliwość zmiany punktu szczepienia drugą dawką preparatu przeciw SARS-CoV-2 bez względu na to, gdzie jesteśmy zarejestrowani obecnie. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie osób wypoczywających na terenie naszego kraju, a nie wyjeżdżających za granicę.

W tym celu, w poszczególnych punktach szczepień będą obowiązywać dodatkowe listy, przeznaczone dla osób chcących otrzymać drugą iniekcję w danym miejscu, nawet jeśli pierwsze szczepienie i rejestracja na drugie jest w innym punkcie. Wystarczy, że znając nasz kierunek podróży znajdziemy okoliczny punkt szczepień i zgłosimy tam chęć zaszczepienia drugą dawką, na około 3-4 dni przed posiadanym przez nas terminem iniekcji.

Jeśli jednak lubimy być wcześniej przygotowani na wszelkie okoliczności, to wystarczy, że zgłosimy zmianę miejsca drugiego szczepienia, dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Należy jednak nadal pamiętać, że opcja ta także będzie dostępna od 1 lipca.

Zmiany w dystrybucji szczepionek

W celu umożliwienia zmiany miejsca drugiego szczepienia i odbycia go w innym miejscu, niż pierwszego, konieczne są jednak poważne zmiany. Dotychczas bowiem punkty szczepień mogły zamawiać taką ilość preparatów przeciw koronawirusowi, aby odpowiadała ona liczbie zarejestrowanych na szczepienia pacjentów. Przez to, nikt „nadprogramowy” nie mógłby zostać dopisany do listy w danym okresie.

Teraz jednak ma się to zmienić i poszczególne punkty będą mogły zamawiać określoną przez siebie ilość szczepionek. Tym sposobem, możliwe będzie utworzenie zapasu przeznaczonego na drugie dawki w innych lokalizacjach, niż najbliższych miejscu zamieszkania.

Co więcej, w dalsze perspektywie ma to umożliwić szczepienie z tzw. ulicy lub prosto z plaży, czyli będąc na wakacjach i posiadając wyznaczony termin szczepienia mamy otrzymać możliwość udania się wprost do najbliższego, odpowiadającego nam w danym momencie punktu szczepień, gdzie zastrzyk dostaniemy „od ręki”. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

