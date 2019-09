Terminator: Resistance zapowiedziane na PS4, Xbox One oraz PC

Reef Entertainment wraz ze studiem Teyon zapowiedzieli dziś grę opartą o serię filmów - Terminator.

Seria filmów Terminator (zapoczątkowana w 1984 roku) to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii kina. Zawdzięcza to nie tylko kultowej roli Arnolda Schwarzeneggera, ale również znakomitym, jak na owe czasu efektom specjalnym. Już 8 listopada do kin trafi szósta część cyklu pod tytułem Terminator: Mroczne przeznaczenie. W tym samym miesiącu zadebiutuje zaprezentowana dzisiaj gra - Terminator: Resistance.

Produkcja studia Teyon to pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na kampanię dla jednego gracza. Akcja gry dzieje się 30 lat po wydarzeniach z Dnia Sądu. Gracze wcielają się w Jacoba Riversa, członka ruchu oporu - Resistance Pacific Division, którego za cel obrała sobie dowodząca maszynami, złowroga sztuczna inteligencja - Skynet.

W trakcie zabawy skorzystamy z wielu futurystycznych broni, a wśród naszych przeciwników znajdą się kultowe postacie z filmu, jak choćby terminator model T-800. Nie zabraknie również elementów znanych z gier RPG jak np. rozwój postaci. W trakcie naszych przygód musimy dbać o relacje z innymi członkami ruchu oporu, będzie to miało wpływ na zakończenie gry, których ma być co najmniej kilka.

Terminator: Resistance zadebiutuje już 15 listopada tego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.