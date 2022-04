Termorobot 200 zł taniej – tylko dziś w Media Markt

Dziś, 4 kwietnia, w ofercie „Produkt Dnia” w sieci Media Markt dostępny jest Termorobot MPM iCoook MRK-18 w obniżonej o 200 zł cenie. To doskonała okazja, by w kuchni zagościł wielofunkcyjny robot kuchenny – w sam raz na nadchodzące święta!

Codziennie w sklepach Media Markt dostępny jest „Produkt Dnia”, czyli jedno urządzenie w obniżonej cenie. Dziś taniej kupisz wielofunkcyjny Termorobot MPM iCoook MRK-18. Kwota rabatu wynosi 200 zł. Oferta jest ważna tylko do końca dnia!

Jak skorzystać z rabatu na termorobot?

Odwiedź sklep internetowy Media Markt, wyszukaj produkt i dodaj urządzenie do koszyka. Aby obniżyć cenę robota, w polu na kod rabatowy wprowadź kod: pd-0404. Dokończ proces składania zamówienia wybierając preferowaną opcję dostawy.

Termorobot MPM iCoook MRK-18 – co to za urządzenie?

Główną zaletą urządzenia jest funkcjonalność. To idealny produkt dla osób zabieganych, które chcą szybko i przyjemnie przyrządzać pyszne posiłki. iCoook wyposażono we wbudowaną książkę kucharską gromadzącą już ponad 115 przepisów. Możliwość ich aktualizacji zapewnia funkcja Wi-Fi. Termorobot MRK-18 ma aż 8 programów automatycznych i potrafi m.in. ubijać, wyrabiać ciasto, blendować, siekać, kroić i trzeć, mieszać, gotować i podsmażać. Intuicyjny panel sterujący jest elegancki i przejrzysty.

Urządzenie wyposażono w dzbanek ze stali nierdzewnej o pojemności max. 3,5 l (max. pojemność użytkowa to 2,3 l). W zestawie oprócz noża służącego do siekania, wyrabiania i blendowania jest także specjalna przystawka do mieszania zup i innych potraw, wykorzystywana w smażeniu, a także motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów.

Dodatkowym przydatnym akcesorium jest naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą oraz specjalny koszyk służący do gotowania produktów sypkich, np. kasz czy ryżu. Ponadto, w skład zestawu wchodzi dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i ścierania warzyw oraz owoców, dodatkowa pokrywa z popychaczem, praktyczna silikonowa łopatka oraz miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml.

Parametry urządzenia:

Konstrukcja: BPA Free, ergonomiczny kształt, gumowe nóżki antypoślizgowe, kompaktowe wymiary, metalowa misa, nóż ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa sztucznego, otwór w pokrywie dzbanka umożliwiający dodawanie produktów w czasie pracy urządzenia, zintegrowana waga

Moc [W]: 1300

Zabezpieczenia: blokada bezpieczeństwa, nóżki antypoślizgowe, przed przegrzaniem, przed uruchomieniem niepoprawnie złożonego urządzenia

Pojemność misy roboczej [l]: 2.3

Sterowanie: elektroniczne

Komunikacja: wyświetlacz elektroniczny

Ilość prędkości: 12

Tryb pulsacyjny: TAK

Funkcja Turbo: TAK

Funkcje specjalne: blendowanie, gotowanie, gotowanie na parze, podgrzewanie, rozpuszczanie, siekanie, smażenie, szatkownica, ubijanie piany, ważenie, wbudowana waga, wyrabianie ciasta

Inne: regulacja temperatury w zakresie od 37 do 120 st. C – co 5 st. C, timer do 90 minut, wgrana książka kucharska z ponad 100 przepisami w języku polskim i angielskim, funkcja Wi-fi.

Wymiary obudowy: 23,5x39x21,5 cm

