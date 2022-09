Spis treści

Termowentylator to niewielki grzejnik elektryczny, zapewniający dodatkowe źródło ciepła. Idealnie sprawdzi się podczas jesiennych wieczorów, na przykład kiedy centralne ogrzewanie jeszcze nie zaczęło działać lub instalacja grzewcza niedomaga. Sprawdzi się również w domkach letniskowych, podczas chłodniejszych wiosenno-letnich nocy lub do szybkiego ogrzania rzadziej używanych pomieszczeń, np. garażu czy przydomowego warsztatu. To także dobre rozwiązanie, aby pozbyć się nadmiernej wilgoci z łazienki czy pralni.

Urządzenie wyposażone jest w specjalną grzałkę, która nagrzewa się pod wpływem prądu, a następnie ciepłe powietrze jest rozprowadzane po pomieszczeniu za pomocą wentylatora umieszczonego wewnątrz. Na rynku znajdziemy różne modele przenośnych grzejników elektrycznych. Do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć termowentylatory kolumnowe (pionowe), płaskie, łazienkowe, na biurko czy bezprzewodowe (umieszczane bezpośrednio w kontakcie elektrycznym).

Aby termowentylator działał efektywnie i spełniał nasze oczekiwania, przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów urządzenia:

Moc

Funkcje

Kierunek nawiewu

Im większa, tym termowentylator będzie wydajniejszy. Należy jednak mieć świadomość, że ich moc oscyluje pomiędzy 750 a 2500 W, a więc urządzenia sprawdzają się raczej wyłącznie podczas ogrzewania niewielkich pomieszczeń. Warto zatem pomyśleć o zakupie bardziej wydajnego grzejnika, tym bardziej, że różnica w cenie między dużą a małą mocą może być naprawdę niewielka. Ważne, aby termowentylator posiadał regulację, dzięki której dostosujemy moc grzewczą do naszych potrzeb.Tutaj wiele zależy od ceny danego sprzętu. Tańsze termowentylatory posiadają zazwyczaj mniej zaawansowane opcje, w postaci pokrętła lub przycisku załączającego grzanie. W nieco droższych znajdziemy dodatkowo możliwość regulacji mocy, a w jeszcze innych możemy liczyć na termostat (dostosowujący pracę do wcześniej zdefiniowanej temperatury) czy zegar do programowania, za pomocą którego możemy ustawić czas funkcjonowania urządzenia.Jeśli chcemy ogrzać większe pomieszczenie, powinniśmy zdecydować się na termowentylator z szerokim zakresem nawiewu, aby ciepłe powietrze było rozprowadzane równomiernie.

Zabezpieczenia

Rozmiar

RAVEN ETW006

Zadbajmy przede wszystkim o to, aby termowentylator posiadał zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dzięki temu zostanie on automatycznie wyłączony, jeśli temperatura będzie za wysoka. Zwróćmy również uwagę na jakość materiału urządzenia - ważne, aby wentylator zbytnio się nie nagrzewał. Niektóre modele posiadają funkcję automatycznego wyłączenia, np. w przypadku przewrócenia. Jeśli mamy zamiar używać grzejnika w łazience powinniśmy wybrać taki, który będzie przystosowany do pracy przy zwiększonej wilgotnościIm większy termowentylator, tym szybciej i mocniej będzie w stanie ogrzać dane wnętrze. Kierujmy się zatem metrażem danego pomieszczenia. Weźmy także pod uwagę długość kabla zasilającego oraz to, czy posiada wygodne uchwyty do przenoszenia.

RAVEN ETW006 to termowentylator oscylacyjny o maksymalnej mocy 1300 W, wyposażony w dwustopniowy system regulacji grzania. Poza tym posiada elektroniczny termostat, który utrzymuje zadaną temperaturę. Co istotne, oprócz funkcji grzania, urządzenie może także generować zimny nawiew, dzięki czemu możemy z niego korzystać także w czasie lata. Termowentylator automatycznie obraca się na boki - to pozwala zwiększyć jego zasięg działania i równomiernie rozprowadzić ciepłe lub zimne powietrze. Za bezpieczne działanie odpowiada 9-godzinny wyłącznik czasowy oraz przechyłowy wyłącznik bezpieczeństwa. Urządzeniem można sterować zarówno za pomocą panelu dotykowego, jak i pilota, który jest dołączony do zestawu.

Parametry techniczne:

Poziomy mocy: 2000 W, 1300 W

Termostat: elektroniczny

Nawiew zimnego powietrza: tak

Regulacja wysokości nawiewu: nie

Możliwość użytkowania w łazience: nie

Możliwość montażu na ścianie: nie

Funkcje dodatkowe: oscylacja, sterowanie pilotem, ustawienie żądanej temperatury, wyłącznik czasowy, wyświetlacz

Stadler Form Anna

Termowentylator Anna producenta Stadler Form wyglądem nie przypomina typowych farelek, które znamy. Wygląda stylowo i elegancko - do wyboru są dwa kolory - czarny lub biały. Urządzenie pracuje z maksymalną mocą 2000 W, przy czym istnieje możliwość obniżenia jej do 1200 W. Jest w stanie ogrzać pomieszczenia wielkości do 25 m2. Termowentylator został wyposażony w ceramiczny panel grzejny PTC, który zapewnia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu oraz zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem. Dodatkowo termowentylator posiada specjalny wyłącznik ochronny, dzięki któremu sprzęt wyłącza się automatycznie w określonych sytuacjach, np. w przypadku przewrócenia. Nie zabrakło również wbudowanego termostatu, dzięki któremu będziemy mogli regulować temperaturę w pomieszczeniu.

Termowentylator waży ok. 2 kg i nie zajmuje wiele miejsca, jej wymiary to: 183 x 367 x 150 mm. Dostępny jest także mniejszy model o wymiarach: 183 x 237 x 150 mm i mocy grzewczej 700/1200 W. Należy zaznaczyć, że urządzenie nie jest wodoodporne, a więc ze względów bezpieczeństwa nie powinno się go stosować w pobliżu wody ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Stadler Form Anna

Blaupunkt FHD501

Sencor SFH9014

Maksymalnie wydajny ogrzewacz powietrza z dotykowym panelem sterowania i wyświetlaczem LED. Sencor SFH9014 to termowentylator pionowy, o kompaktowych wymiarach (84 x 26,3 x 26,3) i smukłym kształcie. Został wyposażony w funkcję oscylacji (urządzenie wykonuje ruch obrotowy o 80°), dzięki której powietrze jest skuteczniej rozprowadzane po pomieszczeniu. Maksymalna moc z jaką działa termowentylator wynosi 2500 W - możemy ją regulować i obniżyć do 1300 W. Urządzenie posiada filtr powietrza oraz zdejmowaną osłonę wlotu powietrza. Nie zabrakło systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem czy funkcji automatycznego wyłączania, w przypadku przewrócenia się urządzenia. Możemy także ustawić, po jakim czasie termowentylator ma przestać działać - do 12 godzin. Wszystkie funkcje uruchomimy na dotykowym panelu sterowania lub za pomocą dołączonego pilota. Niestety, ale termowentylator nie został wyposażony w termostat. Sencor SFH9014 - pełna recenzja »

Honeywell HCE200BE

Niewielki termowentylator, który zmieści się na stole czy biurku. Ogrzejemy nim pomieszczenia do 20 m2. Termowentylator Honeywell HCE200BE posiada 2-stopniową regulację mocy powietrza - 900 W i 1500 W oraz możliwość płynnego dostosowania temperatury (termostat). Szybko ogrzejemy pomieszczenia do 20 m2, które są całkowicie wychłodzone. Istnieje również możliwość regulacji kierunku nawiewu, co pozwala na skuteczniejsze rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu. Termowentylator posiada także funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem oraz automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Do tego, urządzenie może być wykorzystywane w łazience. Grzejnik nie zajmuje wiele miejsca (16.2 x 26 x 22.9 cm) i z łatwością możemy go przenosić (waży ok. 2,7 kg). Idealnie sprawdzi się podczas chłodniejszych wieczorów, jeśli potrzebujemy dodatkowo się ogrzać podczas czytania czy oglądania filmu. Możemy ustawić go pod biurkiem czy bezpośrednio na stole. Honeywell HCE200BE - pełna recenzja »

HB CTH2001M

Grzejnik ceramiczny o mocy 2000 W i możliwości ustawienia zimnego nawiewu. Termowentylator CTH2001M firmy HB to urządzenie, które posiada 2 ustawienia mocy grzania 1000/2000 W oraz funkcję zimnego nawiewu. Posiada funkcję utrzymania temperatury dyżurnej w pomieszczeniu (Antifrost) oraz system bezpieczeństwa Tip Over, dzięki któremu grzejnik automatycznie się wyłączy, np. w przypadku przewrócenia. Nie zabrakło termostatu oraz opcji automatycznej oscylacji powietrza. Kolumnowa obudowa nie zajmująca dużo miejsca (220 x 250 x 480 mm), a dzięki poręcznemu uchwytowi możemy bezpiecznie go przenosić. Zaletą jest to, że termowentylator HB posiada także możliwość uruchomienia zimnego nawiewu. HB CTH2001M - pełna recenzja »

Stadler Form Paul

Rowenta SO9280

Volteno VO0281

G3Ferrari G60004

CAMRY CR7722

ADLER AD 7702