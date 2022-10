Terrifier 2 - czy będzie na Netflix? Gdzie obejrzeć?

Terrifier 2 to film, który budzi ogromne emocje. Czy można go oglądać w Polsce?

Spis treści

Terrifier 2 to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych premier ostatnich dni. Mowa tutaj nie tylko o samym filmie, ale także o kontrowersjach jakie za sobą niesie. Pojawia się mnóstwo przypadków oraz relacji osób, które ostrzegają innych przed seansem. Zdarzały się przypadki wymiotów i omdleń na salach kinowych. Nie są to odosobnione przypadki, a tego typu relacji pojawia się co raz więcej.

O co tyle szumu? Terrifier 2 to sequel filmu z 2016 roku. Maniakalny klaun zabójca o pseudonimie Art the Clown powraca w noc Halloween, aby prześladować nastolatkę oraz jej młodszego brata. Sam opis nie wydaje się być nazbyt oryginalny, jednak recenzenci mówią wprost, że jest to część zdecydowanie lepsza i przede wszystkim krwawsza niż pierwsza odsłona. Można śmiało powiedzieć, że jest to pełnokrwiste gore, które rzeczywiście wrażliwym osobom może nie przypaść do gustu. Jeśli jednak znajdujesz się w tej drugiej grupie i chcesz zobaczyć Terrifier 2, to zapewne zastanawiasz się, gdzie film można obejrzeć.

Terrifier 2 - gdzie obejrzeć w Polsce

Nie mamy niestety dobrych informacji. Oficjalnie film nie został wydany w naszym kraju i nie będzie dostępny w polskich kinach. Przynajmniej do końca tego roku. Żadna firma dystrybucyjna z naszego kraju aktualnie nie zainteresowała się puszczaniem tego obrazu w polskich sieciach kinowych. Mieszkańcy Warszawy oraz Wrocławia mają jednak możliwość zapoznania się z Terrifier 2 podczas SPLAT FILM FEST International Fantastic Film Festival, które odbywa się od 26 do 30 października w Kinotece (Warszawa) oraz Kinie Nowe Horyzonty (Wrocław).

Terrifier 2 - gdzie obejrzeć online

Podobnie jak w przypadku kin, Netflix ani żaden inny serwis streamingowy nie ma w swojej ofercie filmu Terrifier 2. Miejmy nadzieję, że już niedługo się to zmieni i na Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video lub np. Disney Plus będziemy mogli poznać opowieść o morderczym klaunie.