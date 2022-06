Tęskniłem za najmniejszym MacBookiem. Na szczęście ma do nas wrócić!

MacBook z 2015 roku był dla mnie niesamowitym laptopem. Niestety był też laptopem z wieloma problemami. Na szczęście wygląda na to, że Apple nie zrezygnowało z tego pomysłu.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Uwielbiam małe laptopy. Od zawsze, kiedy miałem kupić laptop, wybierałem jak najmniejszy - najpierw były to Netbooki, później małe, 10-calowe Transformery 2 w 1 od Asusa. Od zawsze też podobał mi się 11-calowy MacBook Air. Był o wiele mocniejszy od mojego Transformera, ale zamknięty w malutkiej obudowie. Pamiętam, że gdy w 2015 roku Apple zaprezentowało swój nowy pomysł na design laptopów, a wraz z nim 12-calowego MacBooka, byłem praktycznie w euforii. Taki laptop był spełnieniem moich marzeń.

Niestety euforia trwała krótko - MacBook z 2015 roku mierzył się z ogromem problemów. Miał za mało portów, przegrzewał się, był strasznie wolny, a do tego psuła się klawiatura, siadały płyty główne, procesory i dyski SSD. Kolejna edycja z 2017 roku naprawiła niektóre problemy, ale reputacja najmniejszego MacBooka została już zszargana i w 2019 roku oficjalnie zakończył swoje życie. Była to dla mnie osobista tragedia - to jedyny laptop Apple, o którym zawsze marzyłem.

Fot. Apple

Wydaje się jednak, że nie wszystko stracone. Mark Gurman, jeden z najbardziej znanych analityków zajmujących się nadchodzącymi produktami Apple, napisał w swoim newslettterze dla Bloomberga, że firma zamierza ponownie spróbować swoich sił z tak małym laptopem. Co prawda przyjdzie nam jeszcze na niego trochę poczekać - premiera nowego "malucha" ma mieć miejsce dopiero na przełomie 2023 i 2024 roku.

Jest to pierwsza sprzętowa zapowiedź od Apple, która naprawdę mnie podekscytowała. Wiemy już, że procesory Apple Silicon są na tyle energooszczędne i wydajne, żeby dobrze sobie radzić w małych, pasywnie chłodzonych laptopach (jak najnowszy MacBook Air). Wydaje się więc, że powrót na rynek najmniejszych ultrabooków jest idealnym posunięciem - szczególnie z bagażem doświadczeń wyniesionych z pierwszej, niezbyt udanej generacji.

Ostatni redesign 14- i 16-calowego MacBooka Pro pokazał, że Apple jednak potrafi uczyć się na błędach, jestem więc niezmiernie podekscytowany tym nowym komputerem. Proszę tylko o jedną, małą, dodatkową rzecz - ekran dotykowy. W podróży korzystam już tylko z tabletu, więc aby mnie przekonać, ten dodatek jest niezbędny.