Tesla Cybertruck zawitał do San Adreas

To musiało się stać. Internet od kilku dni dosłownie zalewa temat nowego samochodu Tesli. Zanim zobaczymy go w docelowej grze, jakim będzie Cyberpunk 2077, już teraz możemy przejechać się ulicami kultowego San Andreas.

Tesla Cybertruck wygląda jak żywcem wyjęty z gry komputerowej. I coś w tym jest, bo docelowo pojazd ma zawitać do Cyberpunka 2077. A jeśli już teraz chcecie się przejechać nową Teslą po wirtualnych ulicach, to jest taka możliwość. Cybertruck trafił do GTA San Andreas dzięki specjalnej modyfikacji.

Osoba przygotowująca moda zdecydowanie nie musiała się przepracowywać. Kanciaste kształty Cybertrucka powodują, że idealnie wpasowuje się w graficzną stylistykę GTA San Andreas. Choć trzeba przyznać, że w rzeczywistości samochód jest nawet bardziej kanciasty niż w grze z 2004 roku. Modyfikację można znaleźć pod tym adresem.

Oczywiście już Internauci piszą prośby o stworzenie modelu Cybertrucka dla GTA V. I wydaje się, że to tylko kwestia czasu, aż takowy powstanie. I coś czuję, że na tym się nie skończy i nowego pickupa Tesli zobaczymy jeszcze w niejednej grze. A może macie własne pomysły? W jakim tytule chcielibyście zobaczyć Cybertrucka? Minecraft się nie liczy.