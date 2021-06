Tesla Model 3 ponownie bezpieczna! Kryzys zażegnany?

Miesiąc po utracie radaru i rekomendacji amerykańskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa, Tesla Model 3 ponownie staje się bezpiecznym pojazdem. Co się zmieniło?

Muskowi ostatnimi czasy nie było do śmiechu. W zeszłym miesiącu przystępna cenowo Tesla Model 3 straciła rekomendację amerykańskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa drogowego (IIHS).

Tesla Model 3 Źródło: tesla.com

Insurance Institute for Highway Safety opublikowało właśnie nowy raport, który wskazuje, że nowoczesne technologie wspierające kierowcę działają prawidłowo i w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

IIHS wykazało, że kamery Tesla Vision oraz systemy automatycznego hamowania awaryjnego i ostrzegania przed kolizją z przodu działają bez zarzutu. Tym samym pojazdowi przyznano tytuł Top Safety Pick, a Consumer Reports postanowił po raz kolejny zarekomendować zakup Tesli Modelu 3.

Tesla Model 3 oraz Model Y straciły rekomendacje w maju. Wtedy właśnie rozpoczęła się wysyłka pierwszych modeli bez czujników radarowych, a producent ostrzegł, że niektóre funkcje bezpieczeństwa nie zostały ocenione przez National Highway Traffice Safety.

Pozytywna ocena nowego systemu wizyjnego opartego na kamerach, które są znacznie tańsze od radarów potwierdza słowa prezesa Tesli. Elon Musk uważa, że system Tesla Vision może być pełnoprawnym substytutem radaru i czujników lidarowych, które stosowane były do tej pory.

Najnowsze testy przeprowadzone przez amerykańskie organizacje bezpieczeństwa drogowego pokazują, że systemu wizyjne oparte na kamerach są pełnoprawnymi zamiennikami systemów opartych na lidarach. Oznacza to, że w przyszłości koszt produkcji tego typu rozwiązań będzie znacznie tańszy, co sprawi, że półautonomiczne systemy jazdy zostaną wdrożone do tańszych samochodów.

