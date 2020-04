Tesla Model 3 posłużył do produkcji respiratorów - mamy nagranie!

Tesla prowadzi zaawansowane prace w celu stworzenia własnych respiratorów. Korzysta przy tym z części z Modelu 3, a w jaki sposób pomogą przy Covid-19?

Budując respiratory z części przeznaczonych pierwotnie do stworzenia systemu wentylacji samochodów Model 3, Tesla nie ma na celu zysku. Elon Musk już kilka dni temu deklarował, że jego firma rozda sprzęt medyczny za darmo wszystkim potrzebującym go szpitalom, a jedynym warunkiem obdarowania jest natychmiastowe wprowadzenie go do użytku. W tej chwili w wielu krajach świata, w tym USA, respiratorów zaczyna brakować. To fatalna sytuacja, ponieważ urządzenia te są niezbędne w celu utrzymania przy życiu osób chorych na koronawirusa - ich brak oznacza wyrok śmierci dla wielu (jeśli nie większości) z nich. Dlaczego? Koronawirus sprawia, ze drogi oddechowe wypełnione są płynem, co uniemożliwia swobodne oddychanie i prowadzi do zgonu. Respirator może nie tylko wspomóc , ale nawet całkowicie zastąpić mięśnie podczas oddychania, dostarczając do płuc tlen.

Respiratory Tesli mają być produkowane w Nowym Jorku. Początkowo w planach było tylko tworzenie do nich części, jednak gdy okazało się, że firmy zajmujące na co dzień produkowaniem respiratorów nie nadążają, zostały one zmienione. Z nagrania wideo dowiadujemy się, że Tesla produkuje je z elementów wentylatorów przeznaczonych do Modelu 3. W normalnych okolicznościach służą one do wentylowania wnętrza samochodu, a także zbierają informacje o ilości emitowanych przez pojazd gazów. Na filmie widzimy prototypowy wentylator, ale kiedy produkcja ruszy pełną parą - tego jeszcze nie wiadomo. W tym przypadku ważne są także działania samych władz, które muszą określić, jakie standardy ma spełniać takie urządzenie, aby zostało dopuszczone do używania w placówkach medycznych.

W ślad Tesli idą inne firmy motoryzacyjne - przestawienie produkcji na respiratory zadeklarowały General Motors oraz Dyson, a także firmy z pokrewnych branż, jak np. Airbus.

