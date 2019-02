Tesla Model 3 w Europie bez autopilota

Do Europy trafiły pierwsze modele samochodu elektrycznego Tesla Model 3. Jednak w odróżnieniu od innych kontynentów, w Europie będzie wyłączony autopilot.

Pierwsze egzemplarze Tesla Model 3 przybyły do Europy dwa tygodnie temu - oczekiwały w belgijskim Zeebrugge na załatwienie formalności. Elon Musk osobiście przeprosił na Twitterze osoby, które złożyły zamówienie, za tą niedogodność. Poinformował też, że docelowo planuje się dostarczanie do Europy 3000 egzemplarzy samochodu tygodniowo. Ale użytkowników spotkało większe rozczarowanie, gdy okazało się, że we wszystkich "europejskich" egzemplarzach będzie wyłączony autopilot. Wzbudziło to nie tylko rozgoryczenie, ale i pytanie o pieniądze - funkcja ta była płatna dodatkowe 5 tysięcy Euro. Musk uspokaja jednak, że funkcja ta powinna byc odblokowana do połowy lutego, a jej wyłączenie spowodowane jest przez konieczność zdobycia odpowiednich licencji na terenie UE.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 został pomyślany jako "samochód elektryczny dla mas". Rozpędza się do 100 km/h w sześć sekund, a jego zasięg wynosi 345 km. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla pięciu dorosłych osób. Więcej na jego temat oraz innych modeli Tesla piszemy na osobnej stronie - zobacz tutaj!