Tesla podstępem pokonała Mazdę i Hondę. Model 3 hitem w Japonii

Akcje Tesli lecą w dół, a firma Elona Muska solidnie przecenia Model 3 w Japonii. Czyżby Amerykanie bali się Hondy e i Mazdy MX-30?

Bloomberg poinformował o solidnej przecenie Tesli Model 3 na rynku japońskim. W lutym 2021 roku cena topowego modelu long-range została obniżona o 24%. W branży spekuluje się, że obniżki wynikają z obawy o rosnącą konkurencję ze strony japońskich marek - Hondy i Mazdy.

Tesla Model 3

Japończycy dosyć późno dołączyli do wyścigu o najlepszy samochód elektryczny, ale swoim portfolio mają dwa niezwykle ciekawe i atrakcyjne cenowo pojazdy - Hondę e oraz Mazdę MX-30. Oba samochody mają mniejszy zasięg od Tesli, ale są również zauważalnie tańsze.

Tesla przeceniła Model 3 w wersji z powiększonymi akumulatorami o prawie 25%. Taka promocja zgodnie z oczekiwaniami spowodowała, że Japończycy rzucili się na topową konfigurację Tesli Model 3.

Czas dostawy wzrósł z 6 do nawet 16 tygodni. Tesla zdecydowała się obniżyć cenę, aby ugruntować swoją pozycję na rynku. Japonia zapowiedziała, że za 10-15 lat wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.

Po obniżkach cenowych Tesla jest tańsza od japońskiej konkurencji. Model 3 dostarczany do Japonii produkowany jest w Szanghaju. Przeniesienie linii produkcyjnej pozwoliło na obniżenie ceny.

Czy podobne obniżki trafią do Europy? Tego nie wiemy, ale jeżeli kraje Unii Europejskiej podobnie, jak Japonia wprowadzą zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi to ceny aut elektrycznych znacząco spadną. Dodatkowo będziemy mogli liczyć na poprawę infrastruktury niezbędnej do poruszania się elektrykami.

Źródło: bloomberg.com