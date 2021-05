Tesla rezygnuje z Bitcoina

Producent samochodów elektrycznych zaczął akceptować zakupy za pomocą kryptowaluty Bitcoin pod koniec marca. Okazało się, że był nietrafiony pomysł, ponieważ firma zrezygnowała z niego już po 49 dniach.

Tesla rezygnuje z kryptowaluty Bitcoin

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, mówi, że wznowi akceptację Bitcoinów, gdy proces ich wydobywania „przejdzie na bardziej zrównoważoną energię”. Musk oświadczył również, że Tesla nie sprzeda już nic z 1,5 miliarda dolarów w Bitcoinach zakupionych na początku tego roku. Firma sprzedała część w pierwszym kwartale 2021 roku, co miało na celu przede wszystkim pomóc w osiągnięciu kwartalnych zysków firmy.

CEO opublikował ankietę na Twitterze z pytaniem, czy ludzie chcą, aby Tesla akceptowała Dogecoin, w której ponad 78% respondentów zgodziło się na dodanie kryptowaluty jako środka płatniczego na stronie producenta. Według szacunków, Bitcoin zużywa rocznie tyle samo energii co Holandia. Cała ta energia wiąże się z ogromnym śladem węglowym. Nie jest to łatwe do naprawienia, ponieważ blockchain, na którym zbudowana jest kryptowaluta, jest celowo nieefektywny energetycznie. To koliduje z misją Tesli polegającą na „przyspieszeniu przejścia świata na zrównoważoną energię”.