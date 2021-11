Tesla rezygnuje z portów USB. Dostaniesz je jako aktualizację

Producenci na całym świecie nadal borykają się z niedoborem półprzewodników. Z godnie z najnowszymi informacjami sytuacja ta zostanie zażegnana dopiero w czwartym kwartale przyszłego roku. W związku z nią niektórzy giganci technologicznie decydują się na niecodzienne rozwiązania, aby przyśpieszyć produkcję swoich urządzeń.

Wybrane samochody Tesli dostarczane będą bez wbudowanych portów USB Typu C do ładowania smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych. Zamiast nich użytkownicy będą musieli zadowolić się ładowaniem bezprzewodowym, ale porty USB powrócą wraz z darmową aktualizacją już po odbiorze samochodu.

Seems some new Model 3s are being delivered without from USB C and wireless charging due to chip shortage. Tesla will install them when they are back in supply.https://t.co/hLTGvZCxp8 pic.twitter.com/OH88RLWtIB