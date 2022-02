Tesla z poważnymi problemami. Chodzi o bezpieczeństwo użytkowników!

Tesla dopiero co uporała się z problemami, a na horyzoncie pojawiły się nowe. Tym razem są bardzo poważne i dotyczą samoczynnych hamowań awaryjnych w różnych okolicznościach.

Samochody Tesli ponownie mają problemy z oprogramowaniem. Po tym jak NHTSA (National Highway Traffice Safety Administration) w końcu wycofała się z zarzutów stawianych producentowi samochodów elektrycznych nadszedł czas na kolejne problemy, które stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo elektrycznych pojazdów firmy Tesla.

Tesla Model 3 Źródło: tesla.com

Wybrani użytkownicy samochodów marki Tesla z Autopilotem (Full Self Driving) spotkali się z problemem, który wpływa na bezpieczeństwo. Mowa bowiem o samoczynnym wywołaniu awaryjnego hamowania przez samochód w przypadkowych sytuacjach, które tego nie wymagają. Do NHTSA złożono już ponad 100 skarg użytkowników, którzy narzekają na aktywację hamowania awaryjnego bez wyraźnych powodów.

Jeden z użytkowników przekazał, że samochód zaczyna hamować w momencie pokonywania wzniesień lub gdy w pobliżu znajduje się większy pojazd np. ciężarówka. Inny posiadacz Tesli ze stanu Nowy Jork informuje, że spotkało go 10 awaryjnych hamowań na odcinku zaledwie 10 mil. Każde z nich wywołane było przez zbliżający się duży pojazd poruszający się na innym pasie ruchu.

W chwili obecnej nie wiadomo co powoduje wyżej wymienione problemy. Podejrzewamy, że jest to jedna z aktualizacji systemu FSD, którą Tesla przeprowadziła w październiku 2021 roku. Pasuje to do okresu czasu, gdy zwiększyła się ilośc raportów do NHTSA o przypadkowych hamowaniach awaryjnych.

Badacze do spraw bezpieczeństwa i kierowcy, którzy rozmawiali z Washington Post uważają, że problem może być związany z rezygnacją z technologii radarowej. Nowe modele korzystają z wbudowanych kamer i innych czujników do skanowania otoczenia.

Tesla nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.