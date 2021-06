Tesla zagina prawa fizyki! Model S Plaid oficjalnie

Elon Musk osobiście zaprezentował dziś Teslę Model S Plaid. To obecnie najszybszy i najmniejszy model tego producenta. Auto ma ponad 1000 km i przyśpiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 2 sekundy będą przy tym praktycznym sedanem.

Tesla po raz kolejny dokonała niemożliwego. Elon Musk oficjalnie zaprezentował nową wersję Tesli Model S. Modele z dopiskiem Plaid na śniadanie zjadają najmocniejsze BMW M, Audi RS i konkurencyjne auta z napędem konwencjonalnym.

Tesla Model S Plaid

W samochodzie, który na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny i praktyczny sedan udało się zmieścić silniki elektryczne o łącznej mocy 1020 koni mechanicznych. Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 2 sekundy. Oznacza to, że Tesla Model S Plaid będzie najszybszym seryjne produkowanym samochodem elektrycznym. Pojazd bez problemu radzi sobie z super samochodami takimi jak Bugatti Chiron czy Lamborghini Aventador.

Elon Musk przekazał, że pomimo dużej mocy i rewelacyjnego przyśpieszenia możemy liczyć na zasięg na poziomie 624 km.

Rewelacyjną wydajność osiągnięto dzięki nowemu układowi składającemu się z trzech silników elektrycznych, które w części zbudowano z karbonu. Całość posiada wektorowanie napędu na tył. Tesla zastosowała również nową pompę ciepła, która sprawia, że wyniki przyśpieszenia są powtarzalne.

Tesla od 0 do 60 mil na godzinę przyśpiesza w 1,99 sekundy, a ćwierć mili pokonuje w 9,2 sekundy. Pod koniec próby samochód pędzi z prędkością 249 km/h.

Prędkość maksymalna Tesli Model S Plaid została ustalona na 321 km/h. Elon Musk poinformował, że aby przekroczyć 300 km/h trzeba wyposażyć auto w specjalne koła i opony. Pojawią się one jako akcesorium jesienią tego roku.

Wnętrze

Poza nowym zespołem napędowym Tesla Model S Plaid to zwykła Tesla Model S po ostatnim liftingu z początku 2021 roku.

Ceny startują z poziomu 131 tysięcy dolarów, co przekłada się na około 480 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy o bazowej specyfikacji bez opcji dodatkowych. Lakier metalik kosztuje od 5500 do 9200 zł. System jazdy autonomicznej Full Self-Driving to wydatek 36 tysięcy złotych.

Maksymalnie wyposażona Tesla Model S Plaid kosztuje cennikowo 145600 dolarów bez podatków. Przekłada się to na około 535 tysięcy złotych.

Wkrótce na rynku pojawi się również Tesla Model X Plaid.

Źródło: cnet.com