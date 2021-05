Tesla zmienia zdanie. Autonomiczne auta nie w tym roku!

Plany były ambitne, ale Elon Musk już wie, że nie dojdą do skutku. CEO Tesli wycofuje się z wcześniejszych słów. Co z jazdą autonomiczną w nowych modelach Tesli?

Elon Musk zapowiedział wcześniej, że "samochód będzie w stanie prowadzić się z niezawodnością przekraczającą człowieka w tym roku". Niestety najnowsze informacje wskazują, że CEO Tesli wycofuje się ze swoich słów. Co się stało?

Firma Tesla przekazała Kalifornijskim organom regulacyjnym, że może nie osiągnąć swojego celu stworzenia technologii w pełni autonomicznego pojazdu do końca 2021 roku. Informacja została przekazana do California Department of Motor Vehicles (DMV).

Samochody marki Tesla

Jeszcze w styczniu 2021 roku podczas konferencji na temat zarobków Elon Musk przekazywał, że jest "samochód będzie w stanie prowadzić się z niezawodnością przekraczającą człowieka w tym roku".

Tesla posiada już wersję beta programu Full Self Driving (FSD). Korzystają z niego wybrani pracownicy oraz klienci, a Elon Musk chwali się osiągnięciami z testów na Twitterze.

Wszystko wskazuje na to, że Elon Musk nieco rozmija się z prawdą. W chwili obecnej auta Tesli są w stanie działać w czwartym poziomie jazdy autonomicznej. W praktyce oznacza to jazdę półautonomiczną, która nadal wymaga stałego nadzoru ze strony kierowcy.

Tesla cały czas pracuje nad wskoczeniem na piąty poziom autonomiczności (w pełni autonomiczne pojazdy). Miało stać się to do końca roku, ale wszystko wskazuje na to, że prace idą nieco wolniej, niż zakładano.

Tesla ani DMV nie odniosły się do najnowszych informacji o jeździe autonomicznej.

W chwili obecnie trwa śledztwo dotyczące wypadku Tesli na autostradzie w Kalifornii. Nie wiemy czy wypadek odbył się podczas korzystania z Autopilota.

Obecnie prowadzone jest śledztwo w sprawie ponad 20 wypadków z udziałem aut Tesli.

