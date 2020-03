Test Drive Unlimited 3 w produkcji!

Potwierdzono właśnie, że rozpoczęto prace nad trzecią częścią wyścigowych gier z serii - Test Drive Unlimited.

Test Drive Unlimited to gra wyścigówa z otwartym światem, stworzona przez studio Eden Games. Produkcja zadebiutowała w 2006 roku, natomiast w 2016 roku prawa do marki przejęła firma, znana obecnie jako Nacon. Przedstawiciele producenta ogłosili właśnie, że trzecia odsłona Test Drive Unlimited jest już w fazie produkcji.

Za najnowszą odsłonę odpowiadać będzie studio Kylotonn, które do tej pory zajmowało się m.in. cyklem WRC, więc mają duże doświadczenie w grach wyścigowych. Firma Nacon przyznaje, że będzie to ich największy dotychczasowy projekt. Niestety, to jedyne informacje na temat gry, jakie ujawniono.

Warto dodać, że dwa miesiące temu na serwisie Reddit pojawiły się nieoficjalne informacje na temat Test Drive Unlimited 3. Informator twierdził wówczas, że zajmuje się tworzeniem gier mobilnych w paryskim oddziale Ubisoftu i dzięki swoim znajomościom zdobył wiele wiadomości o nadchodzącej produkcji.

Potwierdziły się już jego doniesienia o tym, że grę stworzy studio Kylotonn. Użytkownik serwisu twierdził również, że możemy się spodziewać egzotycznej mapy, umiejscowionej w Południowej Ameryce, być może w Brazylii i będzie ona odrobinę większa niż w grze The Crew od Ubisoftu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to nie zmieni się ona zbytnio w stosunku do poprzednich odsłon serii, natomiast fizyka gry i model jazdy mają być podobne do tego co oferuje WRC 8. Tryb dla jednego gracza ma być rozwijany i wzbogacany również po premierze, jednak największy nacisk jest kładziony na sieciową rywalizację. Na potwierdzenie tych wiadomości, musimy niestety jeszcze poczekać.

źródło: dualshockers.com