Test: Motorola RAZR 2022 vs Galaxy Z Flip 4! Który składany smartfon robi lepsze zdjęcia?

Postanowiliśmy przeprowadzić test aparatów w dwóch popularnych flagowcach z elastycznymi ekranami.

Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 vs Motorola RAZR 2022 - test aparatów

W 2022 roku na europejskim rynku pojawiły się dwa kompaktowe składane smartfony. Galaxy Z Flip 4 zadebiutował jako pierwszy, a jego premierę mogliśmy oglądać podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Następnie w trzecim kwartale dołączyła do niego Motorola RAZR 2022, która nawiązuje do jednego z klasycznych modeli z klapką. Oba urządzenia są obecnie jednymi z najciekawszych składanych flagowców na rynku, a my zdecydowaliśmy się przetestować możliwości fotograficzne tych smartfonów.

Galaxy Z Flip 4 został wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 12 Mpix. Na papierze o wiele lepiej prezentuje się Motorola, która także posiada dwie kamery, ale główny obiektyw ma rozdzielczość 50 Mpix. Poniżej możecie zobaczyć serię zdjęć wykonanych składanymi smartfonami. Porównanie efektów jest z mojej perspektywy dość trudne, bo z jednej strony bardziej podobają mi się zdjęcia wykonane Samsungiem, a z drugiej to model RAZR 2022 o wiele lepiej uchwycił naturalne kolory. Decyzja na temat tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia będzie więc w dużej mierze podyktowana przez wasze preferencje.

Galaxy Z Flip 4 vs Motorola RAZR 2022 - porównanie zdjęć

Wszystkie fotografie zostały wykonane w automatycznym trybie aparatu - nie zmieniałem żadnych ustawień i nie poprawiałem żadnej z wykonanych fotografii. Niektóre zdjęcia zostały jedynie lekko przycięte w celu uzyskania jak najbardziej zbliżonych do siebie kadrów.

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Ostatnie dwa zdjęcia zostały mocno przycięte w celu sprawdzenia szczegółowości na pojedynczym obiekcie. Fotografia została wykonana przy średnim dostępie do światła co sprawiło, że testowane smartfony miały trudniejsze zadanie.

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 vs Motorola RAZR 2022 - wnioski

Galaxy Z Flip 4 wyraźnie podbija kolory co sprawia, że zdjęcia wyglądają lepiej, ale jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu oddają rzeczywisty wygląd fotografowanych obiektów. Model RAZR 2022 jest pod tym względem zdecydowanie bardziej stonowany, a na ostatnich zdjęciu wydaje się również, że jest w stanie uchwycić więcej szczegółów - zapewne wynika to z wyższej rozdzielczości aparatu. Dajcie znać, który smartfon poradził sobie według was lepiej w naszym teście.