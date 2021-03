Test na COVID-19 w Lidlu - zapytaliśmy, kiedy będzie dostępny

W sieci sklepów Lidl ruszy sprzedaż testów na koronawirusa. Gdzie szukać informacji?

15 marca ruszyła sprzedaż testów na COVID-19 w Biedronce, jednak już tego samego dnia w wielu punktach zostały one wykupione, o czym więcej przeczytacie tutaj.

To nie jedyny dyskont, który zdecydował się na taki ruch - test wykrywający przeciwciała SARS-CoV-2 ma pojawić się także w Lidlu. Niestety nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi, kiedy dokładnie to nastąpi oraz jaka będzie cena testu, ale pewne jest, że takie działanie jest planowane. Potwierdziła to Aleksandra Robaszkiewicz, odpowiedzialna za komunikację Lidl Polska:

chcielibyśmy poinformować, że wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, również planujemy wprowadzić testy na COVID-19 do oferty Lidl Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty produktów na stronie lidl.pl.

Dodała również, że wraz z rozwojem epidemii znacznie wzrosło zainteresowanie klientów środkami do odkażania. W związku z tym w stałej ofercie są dostępne produkty antybakteryjne i do dezynfekcji, a także rękawiczki oraz maski ochronne.

Poza tym, pojawiły się również urządzenia, dzięki którym możemy zadbać o higienę oraz regularnie kontrolować stan naszego zdrowia, są to m.in.:

Pojemność: ok. 280 ml

Baterie w zestawie

Czujnik ruchu

Wyświetlacz LCD

Wymiary: ok. 13 x 8,5 x 18,3 cm (dł. x szer. x wys.)

Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała i przedmiotów, np. butelek dla niemowląt (0-100°C)

Sygnał dźwiękowy informujący o podwyższonej temperaturze ciała

Automatyczny zapis ostatnich 10 pomiarów

W zestawie baterie

Kolorowy wyświetlacz LCD - optyczna sygnalizacja podwyższonej temperatury poprzez zmianę koloru wyświetlacza

Dokładność pomiaru: 0,1°C

Bezdotykowy, higieniczny, dokładny

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem (SpO2%) i tętna

Dzięki oznaczeniu poziomu wysycenia krwi tlenem wskazuje niedotlenienie organizmu

Polecany dla osób z astmą oskrzelową, przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, niewydolnością serca

Również do zastosowań sportowych na dużych wysokościach (np. wspinaczka, narciarstwo i lotnictwo sportowe)

Czytelny kolorowy wyświetlacz TFT z przejrzystą prezentacją wyników

Wyświetlacz z 4 perspektywami

Regulowana jasność wyświetlacza

Graficzne wyświetlanie pulsu

Wskaźnik wymiany baterii

Automatyczne wyłączanie

Łatwa obsługa

Lekki i poręczny - idealny do użytku w domu i w podróży

Zawiera 2 baterie AAA

Z paskiem na nadgarstek

Z Bluetooth do transmisji zmierzonych wartości i analizy graficznej

W pełni automatyczny, oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu

Inflation Technology: szybki i komfortowy pomiar już podczas pompowania

Uniwersalny mankiet, nadaje się także dla większego obwodu ramienia wynoszącego 22-42 cm

Kontrola położenia mankietu

Idealnie czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiaru za pomocą kolorowej skali

Wykrywanie arytmii: ostrzega przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

W zestawie bezpłatna aplikacja "HealthForYou" do pobrania

2 pamięci użytkownika, każda na 100 zmierzonych wartości

Wartość średnia wszystkich zapisanych wartości i ciśnienie rano i wieczorem ostatnich 7 dni

Wyświetlanie daty i godziny

W zestawie baterie, dzienniczek pomiaru ciśnienia krwi i praktyczna torba do przechowywania

