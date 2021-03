Test na COVID. Lidl rozpoczyna sprzedaż - będzie taniej niż w Biedronce

Lidl dołącza do Biedronki i udostępnia w swojej ofercie testy na przeciwciała SARS-CoV-2. Na pierwszą dostawę możemy liczyć jeszcze dzisiaj. Zobaczcie, ile będzie kosztował test na koronawirusa w Lidlu i gdzie będzie dostępny.

Testy na COVID w Biedronce pojawiły się 12 marca i nie brakowało chętnych, aby je kupić. Jak będzie w Lidlu, który również uruchamia sprzedaż testów Primacovid?

Testy Primacovid do samodzielnego wykonania, pozwalające na jakościowe wykrycie przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2, będą do kupienia od piątku (26 marca) i soboty (27 marca) w cenie 39,99 zł za opakowanie. To o 10 zł mniej niż w Biedronce, dlatego możemy wnioskować, że zainteresowanie zakupem będzie jeszcze większe. Do tego, Lidl ogłosił, że na stałe obniża cenę masek jednorazowych z 3,90 na 2,99 zł (10 szt./ 1 opak.).

Link do listy sklepów, w których testy dostępne będą od piątku, 26 marca: webcontent.lidl.pl

Link do listy sklepów, w których testy dostępne będą od soboty, 27 marca: webcontent.lidl.pl

Jak działa test Primacovid?

Testy serologiczne – takie jak Primacovid – wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów (w 60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a u 90% w drugim tygodniu)2.

Test Primacovid po 10 minutach pokazuje, czy osoba wykonująca test przebyła już infekcję. Producentem testów jest szwajcarska firma Prima Lab.. Testy posiadają medyczny certyfikat, który potwierdza wysoką jakość ich wykonania.

