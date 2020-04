Test na obecność koronawirusa w 40 minut? Rosjanie pokazują, że to możliwe!

Badanie wymazu na obecność koronawirusa zajmuje kilka godzin. Jednak rosyjska firma farmaceutyczna Gemerium twierdzi, że potrafi skrócić ten czas do zaledwie 40 minut.

W medycynie znane są dwa rodzaje testów na obecność koronawirusa w organizmie: genetyczne oraz wykrywające przeciwciała. Zazwyczaj używa się tych pierwszych, a badanie zajmuje kilka godzin. Jednak często zdarza się, że wyniki są fałszywe, więc trzeba wykonać je ponownie. Ponieważ im szybciej osoba chora zostanie poddana kwarantannie, tym mniejsza szansa za roznoszenie wirusa, czynnik czasu jest niezwykle istotny. W tym momencie mamy na świecie ponad 1,27 mln osób, u których go wykryto, a jak do tej pory zmarło na Covid-19 niemal 70 000 osób. Rosyjska firma farmaceutyczna Gemerium zarejestrowała nowy rodzaj testu na koronawirusa, który - jak czytamy w jego opisie - potrafi na podstawie próbki wykryć go w czasie do 40 minut. Jego skuteczność ma wynosić 94%, a do wykonania testów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt, a standardowy, z jakiego korzystają obecnie laboratoria na całym świecie.

W tej chwili w Rosji wykonano prawie 700 tys. testów na koronawirusa, co daje jej trzecie miejsce na świecie pod tym względem - po USA i Niemczech. Jak na razie udaje się tam walczyć z pandemią - zanotowano 6343 przypadki i 47 zgonów. Czy nowo odkryty test pomoże w zwalczaniu rozprzestrzeniania się Covid-19? Jest to bardzo świeża sprawa, więc trudno jeszcze powiedzieć, jak ocenia nowy test WHO czy organizacje medyczne ze świata.

Pamiętaj, aby w czasie pandemii dwa razy dziennie mierzyć gorączkę. Pomoże Ci w tym bezpieczny termometr bezdotykowy.

Źródło: TechSputnik